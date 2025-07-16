Враг ударил дронами по Краматорску: повреждены многоэтажки и детский сад. ФОТО

Ночью 16 июля Краматорск Донецкой области находился под ударом беспилотников.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российские войска с использованием 6 БпЛА "Герань-2" нанесли удары по жилому кварталу и промышленной зоне города.

"Повреждены многоквартирные дома, садик, дорожная инфраструктура, хозяйственные объекты частного предприятия и складские помещения.

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По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Окончательные последствия ночного обстрела устанавливаются, работают все соответствующие службы. К ликвидации повреждений привлечены коммунальные предприятия и управляющие компании.