РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10802 посетителя онлайн
Новости Обстрел Краматорска
522 1

Рашисты ударили по Краматорску: есть пострадавшие

Краматорск после обстрела

Войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Краматорск подвергся 2 вражеским обстрелам - частный сектор", - отметил он.

По предварительной информации, есть пострадавшие.

Также читайте: Четверо военнопленных оккупантов сбежали от конвоя в Краматорске, - Андрющенко. ФОТО

Последствия российского удара в настоящее время устанавливаются.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ нанесли четыре удара по Краматорску. Из-за вражеской атаки пострадали люди.

Автор: 

Краматорськ (2344) обстрел (28539) Донецкая область (10236) Краматорский район (468)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 