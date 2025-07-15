Рашисты ударили по Краматорску: есть пострадавшие

Войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Краматорск подвергся 2 вражеским обстрелам - частный сектор", - отметил он.

По предварительной информации, есть пострадавшие.

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Последствия российского удара в настоящее время устанавливаются.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ нанесли четыре удара по Краматорску. Из-за вражеской атаки пострадали люди.