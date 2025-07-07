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Новости Обстрел Краматорска
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Рашисты нанесли четыре удара по Краматорску. Есть пострадавшие

Обстрел Краматорска 7 июля 2025 года. Что известно

Российские войска нанесли четыре удара по Краматорску.

Об этом сообщила пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

Под ударом - гражданская инфраструктура.

Тип вооружения устанавливается.

"По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Краматорськ (2341) обстрел (28385) Донецкая область (10190) Краматорский район (446)


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