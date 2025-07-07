Рашисты нанесли четыре удара по Краматорску. Есть пострадавшие
Российские войска нанесли четыре удара по Краматорску.
Об этом сообщила пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
Под ударом - гражданская инфраструктура.
Тип вооружения устанавливается.
"По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
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