Ночью россияне атаковали Славянск: есть раненые, повреждены дома и школы. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 7 июля российские войска совершили обстрел г. Славянск Донецкой области, в результате чего есть раненые и разрушения.
Об этом сообщил начальник Славянской ГОА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
"Недоброе утро сегодня в Славянске. Ночью город снова обстреляли. Попадание в мкр-н Зализнычный и мкр-н Химик", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате вражеского обстрела пострадали дома - многоквартирные и частные. А также две школы - №6 и №9.
"К сожалению, есть раненые", - добавил Лях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль