Ночью россияне атаковали Славянск: есть раненые, повреждены дома и школы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 7 июля российские войска совершили обстрел г. Славянск Донецкой области, в результате чего есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил начальник Славянской ГОА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Недоброе утро сегодня в Славянске. Ночью город снова обстреляли. Попадание в мкр-н Зализнычный и мкр-н Химик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела пострадали дома - многоквартирные и частные. А также две школы - №6 и №9.

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"К сожалению, есть раненые", - добавил Лях.









