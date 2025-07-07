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Ночью россияне атаковали Славянск: есть раненые, повреждены дома и школы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 7 июля российские войска совершили обстрел г. Славянск Донецкой области, в результате чего есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил начальник Славянской ГОА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Недоброе утро сегодня в Славянске. Ночью город снова обстреляли. Попадание в мкр-н Зализнычный и мкр-н Химик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела пострадали дома - многоквартирные и частные. А также две школы - №6 и №9.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: под вражеским огнем три района, 7 погибших, много раненых. ФОТОрепортаж

"К сожалению, есть раненые", - добавил Лях.

Обстрел Славянска в ночь на 7 июля
Обстрел Славянска в ночь на 7 июля
Обстрел Славянска в ночь на 7 июля
Обстрел Славянска в ночь на 7 июля
Обстрел Славянска в ночь на 7 июля

Автор: 

обстрел (28385) Донецкая область (10190) Краматорский район (446) Славянск (2614)


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