Уночі росіяни атакували Слов’янськ: є поранені, пошкоджено будинки та школи. ФОТОрепортаж

У ніч на 7 липня російські війська здійснили обстріл м. Словянськ на Донеччині, унаслідок чого є поранені та руйнування.

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

"Недобрий ранок сьогодні у Словʼянську. Вночі місто знов обстріляли. Влучання у мкр-н Залізничний та мкр-н Хімік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу постраждали будинки – багатоквартні та приватні. А також дві школи - №6 і №9.

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"На жаль, є поранені", - додав Лях.









