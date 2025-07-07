Уночі росіяни атакували Слов’янськ: є поранені, пошкоджено будинки та школи. ФОТОрепортаж
У ніч на 7 липня російські війська здійснили обстріл м. Словянськ на Донеччині, унаслідок чого є поранені та руйнування.
Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.
"Недобрий ранок сьогодні у Словʼянську. Вночі місто знов обстріляли. Влучання у мкр-н Залізничний та мкр-н Хімік", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу постраждали будинки – багатоквартні та приватні. А також дві школи - №6 і №9.
"На жаль, є поранені", - додав Лях.
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