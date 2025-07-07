Доба на Донеччині: під ворожим вогнем три райони, 7 загиблих, багато поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 6 липня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Новому Донбасі Добропільської громади пошкоджено будинок. У Покровській громаді поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

Краматорський район

У Святогірську пошкоджено базу відпочинку. В Олександрівці поранено 3 людини, пошкоджено 2 будинки і 3 авто; у Голубівці пошкоджено 4 будинки і авто; у Михайлівці пошкоджено будинок і адмінбудівлю. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 3 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, 18 автівок. У Дружківці 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено будинок і адмінбудівлю; у Новогригорівці 1 людина загинула і 1 поранена, у Райському 1 людина поранена. У Костянтинівці 4 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 14 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю, авто і 5 ліній електропередач.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.













