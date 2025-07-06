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Новини Фото Удари по Костянтинівці
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РФ здійснила комбіновану атаку на Костянтинівку: четверо загиблих та один поранений, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 липня 2025 року, російські війська кілька разів атакували Костянтинівку в Донецькій області, унаслідок чого загинуло подружжя та ще дві людини, також є поранений.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, об 11:00 окупанти обстріляли житлову забудову в Костянтинівці, використавши "ФАБ-250" з модулем УМПК. Внаслідок атаки загинуло двоє цивільних. Ще один містянин 63 років зазнав мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Йому надано кваліфіковану медичну допомогу. Зазначається, що люди перебували на вулиці.

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Комбінована атака на Костянтинівку
Комбінована атака на Костянтинівку

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Уже за 10 хвилин ворог поцілив FPV-дроном по цивільному автомобілю, в якому перебувало подружжя - 39-річна жінка і 40-річний чоловік дістали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Комбінована атака на Костянтинівку
Комбінована атака на Костянтинівку

Повідомляється, що серед пошкоджених обʼєктів - 15 приватних та багатоквартирних будинків, лінії електропередач, автомобіль.

Своєю чергою начальник МВА Сергій Горбунов додав, що близько 14:00 по місту Костянтинівка відбувся ворожий обстріл зі ствольної артилерії, внаслідок чого пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Комбінована атака на Костянтинівку

Комбінована атака на Костянтинівку
Комбінована атака на Костянтинівку
Комбінована атака на Костянтинівку

Автор: 

обстріл (29689) Донецька область (9000) Краматорський район (450) Костянтинівка (363)


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