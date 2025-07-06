РФ здійснила комбіновану атаку на Костянтинівку: четверо загиблих та один поранений, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 липня 2025 року, російські війська кілька разів атакували Костянтинівку в Донецькій області, унаслідок чого загинуло подружжя та ще дві людини, також є поранений.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, об 11:00 окупанти обстріляли житлову забудову в Костянтинівці, використавши "ФАБ-250" з модулем УМПК. Внаслідок атаки загинуло двоє цивільних. Ще один містянин 63 років зазнав мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Йому надано кваліфіковану медичну допомогу. Зазначається, що люди перебували на вулиці.

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Уже за 10 хвилин ворог поцілив FPV-дроном по цивільному автомобілю, в якому перебувало подружжя - 39-річна жінка і 40-річний чоловік дістали тілесні ушкодження, несумісні з життям.





Повідомляється, що серед пошкоджених обʼєктів - 15 приватних та багатоквартирних будинків, лінії електропередач, автомобіль.

Своєю чергою начальник МВА Сергій Горбунов додав, що близько 14:00 по місту Костянтинівка відбувся ворожий обстріл зі ствольної артилерії, внаслідок чого пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.





