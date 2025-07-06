Доба на Донеччині: дві людини загинули і п’ять поранені, атак зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по Покровському, Краматорському та Бахмутському районах Донецької області, унаслідок чого є загиблі, поранені та руйнування.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 6 липня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді загинула людина, пошкоджено авто. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 4 будинки і господарчу споруду.

Також читайте: Армія РФ намагається просунутися на Донеччині та зайти на Дніпропетровщину, - DeepState

Краматорський район

У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, 3 господарчі споруди, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і гараж. У Староварварівці Олександрівської громади зруйновано ангар, пошкоджено 6 будинків. У Новодонецькій громаді пошкоджено 3 адмінбудівлі. В Андріївці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 3 будинки, крамницю, адмінбудівлю і авто. У Краматорську пошкоджено 2 багатоповерхівки і нежитлову будівлю. У Костянтинівці обстріляна промзона. В Іллінівці пошкоджено будинок.

Також дивіться: Рашисти вдарили дронами по Краматорську: пошкоджено багатоповерхівки та цивільну інфраструктуру. ФОТО

Бахмутський район

У Сіверську поранено 2 людини.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 120 людей, зокрема 13 дітей.

Дивіться також: Доба на Донеччині: армія РФ атакувала 13 населених пунктів, вбила двох жителі, ще четверо людей поранені. ФОТОрепортаж





