Доба на Донеччині: дві людини загинули і п’ять поранені, атак зазнали три райони області. ФОТОрепортаж
Упродовж доби російські війська завдавали ударів по Покровському, Краматорському та Бахмутському районах Донецької області, унаслідок чого є загиблі, поранені та руйнування.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 6 липня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Мирнограді загинула людина, пошкоджено авто. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 4 будинки і господарчу споруду.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, 3 господарчі споруди, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і гараж. У Староварварівці Олександрівської громади зруйновано ангар, пошкоджено 6 будинків. У Новодонецькій громаді пошкоджено 3 адмінбудівлі. В Андріївці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 3 будинки, крамницю, адмінбудівлю і авто. У Краматорську пошкоджено 2 багатоповерхівки і нежитлову будівлю. У Костянтинівці обстріляна промзона. В Іллінівці пошкоджено будинок.
Бахмутський район
У Сіверську поранено 2 людини.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 120 людей, зокрема 13 дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль