Рашисти вдарили дронами по Краматорську: пошкоджено багатоповерхівки та цивільну інфраструктуру. ФОТО
Вночі, 6 липня 2025 року, Краматорськ зазнав ворожого обстрілу, під ударом перебувала цивільна інфраструктура міста.
Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, з використанням 4 БпЛА "Герань-2" російські війська завдали ударів по громаді.
Пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, державна установа та гуртожиток.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Фахівці продовжують встановлювати остаточні наслідки нічного терору - працюють всі відповідні служби.
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