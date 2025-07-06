УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8478 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріл Краматорська
527 0

Рашисти вдарили дронами по Краматорську: пошкоджено багатоповерхівки та цивільну інфраструктуру. ФОТО

Вночі, 6 липня 2025 року, Краматорськ зазнав ворожого обстрілу, під ударом перебувала цивільна інфраструктура міста.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з використанням 4 БпЛА "Герань-2" російські війська завдали ударів по громаді.

Пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, державна установа та гуртожиток.

Також читайте: Росіяни вдарили з реактивної артилерії по Краматорську: двоє поранених у важкому стані. ВІДЕО+ФОТО

Краматорськ після обстрілу

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Фахівці продовжують встановлювати остаточні наслідки нічного терору - працюють всі відповідні служби.

Автор: 

Краматорськ (719) обстріл (29689) Донецька область (9000) Краматорський район (447)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 