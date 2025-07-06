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Рашисты ударили дронами по Краматорску: повреждены многоэтажки и гражданская инфраструктура. ФОТО

Ночью, 6 июля 2025 года, Краматорск подвергся вражескому обстрелу, под ударом находилась гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с использованием 4 БПЛА "Герань-2" российские войска нанесли удары по громаде.

Повреждения получили многоквартирные жилые дома, государственное учреждение и общежитие.

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Краматорск после обстрела

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Специалисты продолжают устанавливать окончательные последствия ночного террора - работают все соответствующие службы.

Автор: 

Краматорськ (2340) обстрел (28363) Донецкая область (10183) Краматорский район (441)


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