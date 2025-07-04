Россияне нанесли удар из реактивной артиллерии по Краматорску: двое раненых в тяжелом состоянии. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 4 июля россияне ударили по Краматорску в Донецкой области из реактивной артиллерии, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в Краматорском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ориентировочно в 08:50 российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Краматорска с применением РСЗО "Торнадо-С".

В результате атаки повреждены производственные помещения образовательного учреждения.

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Сообщается, что ранения получили два человека: женщина 1988 г.р. и мужчина 1953 г.р. Сейчас медики борются за их жизнь.



Окончательные последствия разрушений устанавливают соответствующие службы. К ликвидации привлечены все коммунальные службы города.

По данным начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в результате удара оккупационных войск по гражданской инфраструктуре города разрушено образовательное учреждение.