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Новости Фото Обстрел Краматорска
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Россияне нанесли удар из реактивной артиллерии по Краматорску: двое раненых в тяжелом состоянии. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 4 июля россияне ударили по Краматорску в Донецкой области из реактивной артиллерии, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в Краматорском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ориентировочно в 08:50 российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Краматорска с применением РСЗО "Торнадо-С".

Удар РФ по Краматорску 4 июля

В результате атаки повреждены производственные помещения образовательного учреждения.

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Сообщается, что ранения получили два человека: женщина 1988 г.р. и мужчина 1953 г.р. Сейчас медики борются за их жизнь.

Окончательные последствия разрушений устанавливают соответствующие службы. К ликвидации привлечены все коммунальные службы города.

По данным начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в результате удара оккупационных войск по гражданской инфраструктуре города разрушено образовательное учреждение.

Автор: 

Краматорськ (2337) обстрел (28318) Донецкая область (10173) Краматорский район (435)


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Кацапські тварі,щоб ви козлорилі видохли до сьомого коліна.
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04.07.2025 13:35 Ответить
 
 