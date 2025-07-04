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Новини Фото Обстріл Краматорська
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Росіяни вдарили з реактивної артилерії по Краматорську: двоє поранених у важкому стані. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 4 липня росіяни вдарили по Краматорську в Донецькій області з реактивної артилерії, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в Краматорській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, орієнтовно о 08:50 російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Краматорська із застосуванням РСЗВ "Торнадо-С".

Удар РФ по Краматорську 4 липня

Унаслідок атаки пошкоджено виробничі приміщення освітнього закладу.

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Повідомляється, що поранення дістали дві особи: жінка 1988 р.н. та чоловік 1953 р.н. Наразі медики борються за їхнє життя.

Остаточні наслідки руйнувань встановлюють відповідні служби. До ліквідації залучені всі комунальні служби міста.

За даними начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, унаслідок удару окупаційних військ по цивільній інфраструктурі міста зруйновано освітній заклад. 

Автор: 

Краматорськ (716) обстріл (29640) Донецька область (8989) Краматорський район (441)


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Кацапські тварі,щоб ви козлорилі видохли до сьомого коліна.
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04.07.2025 13:35 Відповісти
 
 