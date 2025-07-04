Доба на Донеччині: Вісім людей загинули, 11 - зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Ворог минулої доби, 3 липня, атакував 15 населених пунктів Донеччини. За добу зафіксовано 3 414 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Покровський район

На Білицьке росіяни скинули дві бомби "КАБ-250" – вбили двох цивільних осіб, ще одну поранили. Пошкоджено 4 багатоквартирних будинки й три гаражі. Крім того, ворожий дрон пошкодив цивільне авто.

Сьогодні під ранок росіяни дронами обстріляли Білицьке, пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.

З липня приблизно о 07:30 внаслідок влучання ворожого FPV-дрона у перехрестя західної частини м. Покровськ місцева мешканка 1973 р. н. дістала мінно-вибухову травму та осколкове поранення з травматичною ампутацією правої гомілки і правої кисті.

Орієнтовно о 12:00 росіяни обстріляли приватний сектор південно-східної частини Покровська. Внаслідок обстрілу загинули цивільні чоловіки 1978 р.н. та 1977 р.н.

Один загиблий і один поранений – у Веселому Полі Білозерської ТГ, по якому ворог вдарив двома БПЛА "Герань-2", пошкодив приватний будинок, гараж, 4 автомобілі.

Краматорський район

У Торському Лиманської ТГ війська РФ вбили двох мирних жителів.

В Іллінівці внаслідок удару БПЛА "Герань-2" загинув чоловік, ще 5 людей травмовані. Пошкоджено приватну оселю.

Костянтинівку окупанти атакували бомбою "КАБ-250", дроном "Молнія-2" та РСЗВ "Ураган" – двоє людей поранені, пошкоджено 5 багатоквартирних і приватний будинки, магазин, адмінбудівлю, заклад освіти, автобусну зупинку.

По Миколаївці Росія поцілила бомбою "КАБ-250" – є поранений, руйнувань зазнали 4 багатоквартирних будинки та кафе.

Три БПЛА "Герань-2" вдарили по Краматорську, пошкодили підприємство. У Святогірську п’ять безпілотників "Герань-2" пошкодили готельний комплекс і 4 цивільних авто.

У Приюті Дружківської ТГ дрони пошкодили приватний будинок, в Андріївці Краматорського району – дві вантажівки, в Новотроїцькому – одну.

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