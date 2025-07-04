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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: Вісім людей загинули, 11 - зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Ворог минулої доби, 3 липня, атакував 15 населених пунктів Донеччини. За добу зафіксовано 3 414 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Покровський район

На Білицьке росіяни скинули дві бомби "КАБ-250" – вбили двох цивільних осіб, ще одну поранили. Пошкоджено 4 багатоквартирних будинки й три гаражі. Крім того, ворожий дрон пошкодив цивільне авто.

Сьогодні під ранок росіяни дронами обстріляли Білицьке, пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.

З липня приблизно о 07:30 внаслідок влучання ворожого FPV-дрона у перехрестя західної частини м. Покровськ місцева мешканка 1973 р. н. дістала мінно-вибухову травму та осколкове поранення з травматичною ампутацією правої гомілки і правої кисті.

Орієнтовно о 12:00 росіяни обстріляли приватний сектор південно-східної частини  Покровська. Внаслідок обстрілу загинули цивільні чоловіки 1978 р.н. та 1977 р.н.

Один загиблий і один поранений – у Веселому Полі Білозерської ТГ, по якому ворог вдарив двома БПЛА "Герань-2", пошкодив приватний будинок, гараж, 4 автомобілі.

Краматорський район

 У Торському Лиманської ТГ війська РФ вбили двох мирних жителів.

 В Іллінівці внаслідок удару БПЛА "Герань-2" загинув чоловік, ще 5 людей травмовані. Пошкоджено приватну оселю.

 Костянтинівку окупанти атакували бомбою "КАБ-250", дроном "Молнія-2" та РСЗВ "Ураган" – двоє людей поранені, пошкоджено 5 багатоквартирних і приватний будинки, магазин, адмінбудівлю, заклад освіти, автобусну зупинку.

По Миколаївці Росія поцілила бомбою "КАБ-250" – є поранений, руйнувань зазнали 4 багатоквартирних будинки та кафе.

Три БПЛА "Герань-2" вдарили по Краматорську, пошкодили підприємство. У Святогірську п’ять безпілотників "Герань-2" пошкодили готельний комплекс і 4 цивільних авто.

У Приюті Дружківської ТГ дрони пошкодили приватний будинок, в Андріївці Краматорського району – дві вантажівки, в Новотроїцькому – одну.

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Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

Краматорськ (716) обстріл (29640) Донецька область (8989) Покровськ (704) Краматорський район (441) Покровський район (752) Торське (11) Іллінівка (24) Костянтинівка (360) Миколаївка (10) Біленьке (1) Святогірськ (6) Веселе Поле (1) Ямпіль (6) Білицьке (23)


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Ціленаправлений рашиський геноцид ,відповіді немає ні по містах рф, ні по терористичних лднр
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04.07.2025 09:56 Відповісти
 
 