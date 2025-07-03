5 людей загинули і 12 поранені внаслідок російських обстрілів Донеччини, - ОВА. ФОТОрепортаж

3 липня внаслідок російських обстрілів Донецької області 5 людей загинули і 12 поранені .

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У Покровську ворог убив двох чоловіків 1977 і 1978 років народження, поранили двох жінок. У Білицькому загинули 54-річний і 69-річний чоловіки, поранено жінку, пошкоджено 4 двоповерхівки і 3 гаражі. Ще 1 людина поранена у Мирнограді — там ворог поцілив FPV-дроном у цивільного на мотоциклі", - розповів глава адміністрації.

У Миколаївці поранено людину, пошкоджено 4 багатоповерхівки і кав’ярню.

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Іллінівку росіяни атакували FPV-дроном: убили чоловіка, який сьогодні відзначав 47-річчя, поранили 5 людей, пошкодили будинок.

У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, крамницю, зупинку транспорту і лінію електропередач.

"Росіяни продовжують цілеспрямовано полювати на цивільних. Не перетворюйте себе на їхню мішень! Евакуюйтесь своєчасно!" - закликав Філашкін.

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