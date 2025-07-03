Рашисти з РСЗВ "Ураган" обстріляли Костянтинівку, поранено жінку. ФОТО
Зранку 3 липня російські війська із реактивної системи залпового вогню "Ураган" обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Зафіксовано обстріл. Внаслідок атаки постраждала мирна мешканка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
"Жінка дістала поранення, перебуваючи на автобусній зупинці. Їй надано невідкладну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджена інфраструктура міста: зруйновано фасад одного із закладів освіти, пошкоджено автобусну зупинку.
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