Доба на Донеччині: шестеро людей загинули, 12 зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Російські загарбники минулої доби, 2 липня, атакували 16 населених пунктів Донеччини. Під ворожим вогнем опинилися міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, селище Новогригорівка, села Некременне, Озерне, Рай-Олександрівка, Райське, Староварварівка, Плещіївка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Покровський район

Зранку 2 липня Покровська громада зазналав бомбових і дронових атак. Близько 3:40 росіяни обстріляли Родинське, виникла пожежа в гаражному кооперативі. Горіло приблизно 10 гаражів.

О 05:00 ворог скинув авіабомбу ФАБ-250 з УМПК на східну частину Покровська, в результаті чого пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. О 08:20 на ділянці автодороги між м. Покровськ та м. Родинське внаслідок влучання FPV-дрона дістали поранення 2 людини – працівники КП "Господар". Постраждалих доставлено до Добропільської ЛІЛ.

О 09:20 з боку росіяни обстріляли мікрорайон "Шахтарський" у Покровську. Внаслідок атаки зазнала поранення цивільна особа. О 09:30 російські війська атакували приватний сектор центральної частини Покровська, в результаті чого загинуло двоє чоловіків віком 85 та, орієнтовно, 50 років.

Добропілля обстріляли шість БПЛА "Герань-2", пошкодили підприємство.

Краматорський район

По Райському Дружківської ТГ росіяни вдарили п’ятьма БПЛА "Герань-2" – вбили трьох цивільних осіб та ще трьох поранили. Пошкоджено 11 приватних осель і 2 автомобілі.

У Костянтинівці окупанти атакували FPV-дроном цивільне авто, а також вгатили по місту трьома бомбами "КАБ-250" та РСЗВ "Смерч". Травмовано п’ятьох людей, пошкоджено три багатоквартирних будинки, три магазини, 10 торгових павільйонів, автомобіль.

На Краматорськ ворог спрямував 5 БПЛА "Герань-2" – пошкодив три приватних будинки, заклад освіти. Ще 5 безпілотників поцілили по Слов’янську, де пошкоджено три приватних оселі, підприємство, автошколу, пошту, 13 автомобілів. У Рай-Олександрівці пошкоджено 2 приватних будинки.

У Лимані дрони пошкодили 5 приватних осель, в Озерному Лиманської ТГ – 1 будинок, у Староварварівці Олександрівської ТГ – приватний будинок, гараж, господарську споруду.

У Дружківці два БПЛА "Герань-2" пошкодили нежитлове приміщення, 4 цивільних авто і трактор. У Новогригорівці Дружківської ТГ – один пошкоджений приватний будинок.

Нічні обстріли Донеччини

Крім того, сьогодні вночі Росія завдала удару двома БПЛА "Герань-2" по селу Веселе Поле Білозерської ТГ – загинула людина, ще одна зазнала травм, пошкоджено приватний будинок і гараж.

Три дрони атакували Краматорськ, пошкодивши підприємство та адмінбудівлю. Внаслідок атаки п’ятьох безпілотників є руйнування у Святогірську.

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