Сутки в Донецкой области: шесть человек погибли, 12 получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики за прошедшие сутки, 2 июля, атаковали 16 населенных пунктов Донецкой области. Под вражеским огнем оказались города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Покровск, Родинское, Славянск, поселок Новогригорьевка, села Некременное, Озерное, Рай-Александровка, Райское, Староварваровка, Плещеевка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Покровский район

Утром 2 июля Покровская община подверглась бомбовым и дроновым атакам. Около 3:40 россияне обстреляли Родинское, возник пожар в гаражном кооперативе. Горело около 10 гаражей.

В 05:00 враг сбросил авиабомбу ФАБ-250 с УМПК на восточную часть Покровска, в результате чего поврежден двухэтажный многоквартирный дом. В 08:20 на участке автодороги между г. Покровск и г. Родинское в результате попадания FPV-дрона получили ранения 2 человека - работники КП "Господар". Пострадавшие доставлены в Добропольскую ЛПУ.

В 09:20 со стороны россияне обстреляли микрорайон "Шахтерский" в Покровске. В результате атаки получил ранения гражданский человек. В 09:30 российские войска атаковали частный сектор центральной части Покровска, в результате чего погибли двое мужчин в возрасте 85 и, ориентировочно, 50 лет.

Доброполье обстреляли шесть БПЛА "Герань-2", повредили предприятие.

Краматорский район

По Райскому Дружковской ТГ россияне ударили пятью БПЛА "Герань-2" - убили трех гражданских лиц и еще троих ранили. Повреждены 11 частных домов и 2 автомобиля.

В Константиновке оккупанты атаковали FPV-дроном гражданское авто, а также ударили по городу тремя бомбами "КАБ-250" и РСЗО "Смерч". Травмированы пять человек, повреждены три многоквартирных дома, три магазина, 10 торговых павильонов, автомобиль.

На Краматорск враг направил 5 БПЛА "Герань-2" - повредил три частных дома, учебное заведение. Еще 5 беспилотников попали по Славянску, где повреждены три частных дома, предприятие, автошкола, почта, 13 автомобилей. В Рай-Александровке повреждены 2 частных дома.

В Лимане дроны повредили 5 частных домов, в Озерном Лиманской ТГ - 1 дом, в Староварваровке Александровской ТГ - частный дом, гараж, хозяйственную постройку.

В Дружковке два БПЛА "Герань-2" повредили нежилое помещение, 4 гражданских авто и трактор. В Новогригорьевке Дружковской ТГ - один поврежденный частный дом.

Ночные обстрелы Донетчины

Кроме того, сегодня ночью Россия нанесла удар двумя БПЛА "Герань-2" по селу Веселое Поле Белозерской ТГ - погиб человек, еще один получил травмы, повреждены частный дом и гараж.

Три дрона атаковали Краматорск, повредив предприятие и админздание. В результате атаки пяти беспилотников есть разрушения в Святогорске.

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