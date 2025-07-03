Рашисты из РСЗО "Ураган" обстреляли Константиновку, ранена женщина. ФОТО

Утром 3 июля российские войска из реактивной системы залпового огня "Ураган" обстреляли Константиновку в Донецкой области. Зафиксирован обстрел. В результате атаки пострадала мирная жительница.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов.

"Женщина получила ранение, находясь на автобусной остановке. Ей оказана неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждена инфраструктура города: разрушен фасад одного из учебных заведений, повреждена автобусная остановка.

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