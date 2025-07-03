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Новини Атака безпілотників
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Одна людина загинула та ще п’ять поранені внаслідок атаки FPV-дрона по Іллінівці

вибух

3 липня 2025 року о 17:20 ворог обстріляв село Іллінівка Краматорського району. Війська РФ поцілили ударним FPV-дроном по приватному сектору.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

"Неподалік від домоволодіння загинув 47-річний чоловік. Його дружину 44 років та 74-річну матір поранено. Крім того, на вулиці отримали тілесні ушкодження 65-річна жінка та її 37-річний син. Також постраждала пенсіонерка 70 років", - йдеться в повідомленні.

У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення й контузію. Їм надається медична допомога. Стан деяких з них лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Один цивільний перебуває у важкому стані.

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Автор: 

Донецька область (8979) fpv-дрон (135) Краматорський район (441) Іллінівка (24) війна в Україні (5072)


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