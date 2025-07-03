Один человек погиб и еще пять ранены вследствие атаки FPV-дрона по Ильиновке

3 июля 2025 года в 17:20 враг обстрелял село Ильиновка Краматорского района. Войска РФ попали ударным FPV-дроном по частному сектору.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

"Неподалеку от домовладения погиб 47-летний мужчина. Его жена 44 лет и 74-летняя мать ранены. Кроме того, на улице получили телесные повреждения 65-летняя женщина и ее 37-летний сын. Также пострадала пенсионерка 70 лет", - говорится в сообщении.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения и контузия. Им оказывается медицинская помощь. Состояние некоторых из них врачи оценивают как средней тяжести. Один гражданский находится в тяжелом состоянии.

Читайте: Украину с севера атакуют российские "шахеды", - Воздушные Силы (обновлено)