5 человек погибли и 12 ранены в результате российских обстрелов Донецкой области, - ОВА. ФОТОрепортаж

3 июля в результате российских обстрелов Донецкой области 5 человек погибли и 12 ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

"В Покровске враг убил двух мужчин 1977 и 1978 годов рождения, ранили двух женщин. В Белицком погибли 54-летний и 69-летний мужчины, ранена женщина, повреждены 4 двухэтажки и 3 гаража. Еще 1 человек ранен в Мирнограде - там враг попал FPV-дроном в гражданского на мотоцикле", - рассказал глава администрации.

В Николаевке ранен человек, повреждены 4 многоэтажки и кафе.

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Ильиновку россияне атаковали FPV-дроном: убили мужчину, который сегодня отмечал 47-летие, ранили 5 человек, повредили дом.

В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 5 многоэтажек, 2 админздания, магазин, остановка транспорта и линия электропередач.

"Россияне продолжают целенаправленно охотиться на гражданских. Не превращайте себя в их мишень! Эвакуируйтесь своевременно!" - призвал Филашкин.

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