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Войска РФ продвинулись в Каменском на Запорожье, в населенных пунктах на Донетчине и Харьковщине, - DeepState. КАРТЫ

Российские оккупанты имеют продвижение в ряде населенных пунктов в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Каменском (Запорожская область), Зирке, возле Андреевки (Волновахский район), Багатыря, Нелиповки и Синьковки (Харьковская область).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в районе населенного пункта Каменское осложняется, враг имеет продвижение, - DeepState

Враг продвигается в Запорожской и Донецкой областях - карты
Враг продвигается в Запорожской и Донецкой областях - карты
Враг продвигается в Запорожской и Донецкой областях - карты
Враг продвигается в Запорожской и Донецкой областях - карты
Враг продвигается в Запорожской и Донецкой областях - карты

Автор: 

Запорожская область (3270) Донецкая область (10164) боевые действия (4464) Харьковская область (1213) Бахмутский район (520) Волновахский район (302) Васильевский район (59) Купянский район (279) Нелеповка (8) Богатырь (31) Зирка (1) Каменское (6) Синьковка (2) Андреевка (18) DeepState (182)


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Кожен день ця хрєнь - Генштаб все відбив а ці тільки прапорці переставляють в глиб України
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03.07.2025 15:58 Ответить
Просунулися?
А що Сумський "напрямок"? Та Чернігівський???
Бо якісь реляції "у ворога немає сил для ..... " якось тільки бісять.... Тривожно мені....
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03.07.2025 16:04 Ответить
хтось пояснить цю мапу із протуберанцями кацапських забросів.

лінії фронту вже немає зовсім ?
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03.07.2025 17:06 Ответить
 
 