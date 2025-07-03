Войска РФ продвинулись в Каменском на Запорожье, в населенных пунктах на Донетчине и Харьковщине, - DeepState. КАРТЫ
Российские оккупанты имеют продвижение в ряде населенных пунктов в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Каменском (Запорожская область), Зирке, возле Андреевки (Волновахский район), Багатыря, Нелиповки и Синьковки (Харьковская область).
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А що Сумський "напрямок"? Та Чернігівський???
Бо якісь реляції "у ворога немає сил для ..... " якось тільки бісять.... Тривожно мені....
лінії фронту вже немає зовсім ?