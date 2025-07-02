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Новости Боевіе действия на Запорожье
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Ситуация в районе населенного пункта Каменское осложняется, враг продвигается, - DeepState

Ситуация в районе Каменского

Ситуация в районе населенного пункта Каменское начала осложняться и противник имел успех в продвижении.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что врагу удалось провалить оборону в центре населенного пункта, где он пытается лезть уже в северную часть, а также удается просачиваться и накапливаться в юго-западной части села.

В то же время "удается более эффективно работать по штурмующим кацапам в юго-восточной части населенного пункта".

Читайте: Войска РФ продвинулись в Каменском, Новосергиевке, Багатире и возле Богдановки, - DeepState. КАРТЫ

"Предварительно, накопление врага в данном районе наблюдали заранее, но несмотря на это, кацапам удалось прорваться через оборонительные порядки СОУ и залезть в центр села. В течение последней недели враг осуществлял активное давление на позиции украинских бойцов и занимал их позиции. Стоит отметить, что активность врага была там и до этого, они искали слабое место, штурмовали малыми группами пехоты, но эта активность за последнее время начала увеличиваться и становиться острее. Отдельно хотелось бы отметить необходимость пересмотра использования и обеспечения подразделений ТрО, а также выделить наиболее вопиющую проблему сегодняшнего дня - ложные доклады, которые продолжают усложнять и так тяжелую ситуацию на фронте. Поэтому здесь будет традиционная фраза: ложь нас всех погубит!" - рассказывают осинтеры.

Также в DeepState пишут, что "цели кацапов в этом районе малоперспективны, ведь даже занятие высот за селом не принесет что-то глобально выгодное". Поскольку местность в данном районе идет с перепадами высот, которые для пехоты являются довольно существенным испытанием, особенно, во времена активной работы дронов.

Также читайте: В июне враг оккупировал 556 кв. км украинской территории, это худший показатель в 2025 году, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

"В первую очередь, русня реализовывает свою самую распространенную тактику - лезть там, где они находят слабое место и развивать эту возможность. Если говорить о более масштабных планах, то они заключаются в уменьшении дистанции до города Запорожье, но это расстояние является еще довольно значительным. Силы Обороны пытаются наносить как можно больше вреда врагу в данном районе, ведь это хорошая возможность для этой местности и сейчас этим активно пользуются наши пилоты. Главное, чтобы было необходимое обеспечение. Карта в районе Каменского будет также изменена при обновлении", - отмечают аналитики проекта.

Автор: 

Запорожская область (3267) боевые действия (4458) Васильевский район (57) Каменское (5) война в Украине (5018) DeepState (180)


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Топ комментарии
+9
Срочно мобіків та у бій в окопи з гівна та палок. У хенералів Просирьского та Верховного Головнокомандуючого інших стратегій нємає.
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02.07.2025 19:12 Ответить
+8
Також в DeepState пишуть, що "цілі кацапів в цьому районі малоперспективні, адже навіть зайняття висот за селом не принесе щось глобально вигідне".

Звісно. Про кожне втрачене село чи місто таке кажуть: "Все одно воно не мало стратегічного значення"...
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02.07.2025 19:35 Ответить
+2
Це називається "направити резерви" по-їхньому.
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02.07.2025 19:39 Ответить
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Срочно мобіків та у бій в окопи з гівна та палок. У хенералів Просирьского та Верховного Головнокомандуючого інших стратегій нємає.
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02.07.2025 19:12 Ответить
Це називається "направити резерви" по-їхньому.
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02.07.2025 19:39 Ответить
Також в DeepState пишуть, що "цілі кацапів в цьому районі малоперспективні, адже навіть зайняття висот за селом не принесе щось глобально вигідне".

Звісно. Про кожне втрачене село чи місто таке кажуть: "Все одно воно не мало стратегічного значення"...
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02.07.2025 19:35 Ответить
З чисто військової точки зору так і є. Щоб максимально зберегти особовий склад то й взагалі потрібно було б давно відтягнутись за Дніпро, а може й взагалі далі у ЄС, по дорозі забравши усе боєздатне населення у ЗСУ, та знищивши та замінувавши усю инфраструктуру. Але є ще політичні, гуманітарні, фінансові та інші сторони.
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02.07.2025 19:58 Ответить
Это "значительное расстояние до Запорожья" аж целых 30 км. Но все збс.
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02.07.2025 19:48 Ответить
Кам'янське - стратегічна висота, далі уклон до реки Конка, оборону тримати неможливо. Степногірськ - остання надія на щось путнє... Далі - Запоріжжя...
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02.07.2025 20:15 Ответить
Далі буде як у Степгогорську зараз , перетворення міста на щебінь, називпючи це обороною.
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02.07.2025 21:43 Ответить
Не треба скігліті! Маємо 360+ видів дорожніх знаків, 60+ видів дорожної розмітки, 15 водійських категорій!

Слава сервісному центру МВС! Якнайсервіснішому центру у світі!
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02.07.2025 20:21 Ответить
Відійшли на більш вигідні зарання підготовлені рубежі - цю фразу чую постійно третій рік підряд
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02.07.2025 20:23 Ответить
Потом оказывается, что рубежи никто не подготовил, фортификаций нет, но 3 млрд на них потрачено.
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02.07.2025 20:54 Ответить
В центре города Запорожья организовали слад боеприпасов, его подорвали, целую ночь детонировало. Много домов и людей пострадало. Теперь остались без боеприпасов. Как хорошо, что у нас такие гениальные коммандиры!
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02.07.2025 20:48 Ответить
 
 