Ситуация в районе населенного пункта Каменское осложняется, враг продвигается, - DeepState

Ситуация в районе населенного пункта Каменское начала осложняться и противник имел успех в продвижении.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что врагу удалось провалить оборону в центре населенного пункта, где он пытается лезть уже в северную часть, а также удается просачиваться и накапливаться в юго-западной части села.

В то же время "удается более эффективно работать по штурмующим кацапам в юго-восточной части населенного пункта".

Читайте: Войска РФ продвинулись в Каменском, Новосергиевке, Багатире и возле Богдановки, - DeepState. КАРТЫ

"Предварительно, накопление врага в данном районе наблюдали заранее, но несмотря на это, кацапам удалось прорваться через оборонительные порядки СОУ и залезть в центр села. В течение последней недели враг осуществлял активное давление на позиции украинских бойцов и занимал их позиции. Стоит отметить, что активность врага была там и до этого, они искали слабое место, штурмовали малыми группами пехоты, но эта активность за последнее время начала увеличиваться и становиться острее. Отдельно хотелось бы отметить необходимость пересмотра использования и обеспечения подразделений ТрО, а также выделить наиболее вопиющую проблему сегодняшнего дня - ложные доклады, которые продолжают усложнять и так тяжелую ситуацию на фронте. Поэтому здесь будет традиционная фраза: ложь нас всех погубит!" - рассказывают осинтеры.

Также в DeepState пишут, что "цели кацапов в этом районе малоперспективны, ведь даже занятие высот за селом не принесет что-то глобально выгодное". Поскольку местность в данном районе идет с перепадами высот, которые для пехоты являются довольно существенным испытанием, особенно, во времена активной работы дронов.

Также читайте: В июне враг оккупировал 556 кв. км украинской территории, это худший показатель в 2025 году, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

"В первую очередь, русня реализовывает свою самую распространенную тактику - лезть там, где они находят слабое место и развивать эту возможность. Если говорить о более масштабных планах, то они заключаются в уменьшении дистанции до города Запорожье, но это расстояние является еще довольно значительным. Силы Обороны пытаются наносить как можно больше вреда врагу в данном районе, ведь это хорошая возможность для этой местности и сейчас этим активно пользуются наши пилоты. Главное, чтобы было необходимое обеспечение. Карта в районе Каменского будет также изменена при обновлении", - отмечают аналитики проекта.