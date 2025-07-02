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Новости Обновленные карты DeepState
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Войска РФ продвинулись в Каменском, Новосергеевке, Богатыре и возле Богдановки, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение на территории Запорожской и Донецкой областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Каменском (село в Васильевской городской громаде Васильевского района Запорожской области), Новосергеевке (село Удачненской поселковой громады Покровского района Донецкой области), Богатыре (село Великоновоселковской поселковой гроамды Волновахского района Донецкой области) и возле Богдановки (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В июне враг оккупировал 556 кв. км украинской территории, это худший показатель в 2025 году, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Кам'янське карта
Каменское

Новосергиевка карта
Новосергеевка

Багатырь карта
Богатырь

Богдановка карта
Богдановка

Автор: 

Запорожская область (3265) Донецкая область (10158) Волновахский район (301) Покровский район (740) Васильевский район (57) Богатырь (31) Богдановка (3) Новосергеевка (3) Каменское (4) DeepState (180)


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Топ комментарии
+13
а на єдиному лохотроні все добре. незамінні менеджери не бажають захищати державу?
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02.07.2025 09:51 Ответить
+4
марафон у сірського та говнокомандуючого 🤡 ,між ху* лом та руzкою армією...русня дає вбивати свої танки , багі , мотоцикли , а сирський з 🤡 здають їм українську теріторію ,вони нам металобрухт а ми їм землю ...
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02.07.2025 09:52 Ответить
+2
Касапи щоразу просуваються вглиб укр.території і ніякі піарені курська з павутиною не могла зарадити тому.
Лише за червень вони захопили більше 500тис.кв.км.
В людям показують відосик від ші,як зеля боксує Тр. в його Овальному кабінеті,щоби зелохторат мав з чого поржати.
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02.07.2025 11:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а на єдиному лохотроні все добре. незамінні менеджери не бажають захищати державу?
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02.07.2025 09:51 Ответить
Что вам этот марафон покоя не дает. Выключите его да и все. Хотите читать как все плохо в Украине, так подпишитесь на телегстограмм кацапский. Там московиты уже Львов берут, уничтожая Ф35 сотнями каждый день.
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02.07.2025 11:04 Ответить
Приїзжай в Україну,поржеш.Те що в Україні ******* робиться ніде читати не треба,хто тут живе це бачить,дивують нзрозуміло хто з закордону,які розказують як нам тут в Україні не дуже і погано живеться.
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02.07.2025 11:40 Ответить
марафон у сірського та говнокомандуючого 🤡 ,між ху* лом та руzкою армією...русня дає вбивати свої танки , багі , мотоцикли , а сирський з 🤡 здають їм українську теріторію ,вони нам металобрухт а ми їм землю ...
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02.07.2025 09:52 Ответить
Як що параша не дай Бог втримає окуповані територіі, металобрухт буе іхнім.
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02.07.2025 09:57 Ответить
Тупо деякі підрозділи оставляють позиції (тікають)
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02.07.2025 12:02 Ответить
Шановна редакція, натискайте будь ласка оту кнопочку зліва зверху де 2 стрілочки одна навпроти другої - так воно покаже просування з останнього разу. Так же набагато краще видно оновлення мапи:
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02.07.2025 09:59 Ответить
Генштаб все відбив - ці пересунули прапорці вглиб України - де собака зарита?
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02.07.2025 10:05 Ответить
Кремлівсько-просирська мерзота зливає Україну. Коли вже ця мерзота буде під трибуналом!!!!
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02.07.2025 10:09 Ответить
Касапи щоразу просуваються вглиб укр.території і ніякі піарені курська з павутиною не могла зарадити тому.
Лише за червень вони захопили більше 500тис.кв.км.
В людям показують відосик від ші,як зеля боксує Тр. в його Овальному кабінеті,щоби зелохторат мав з чого поржати.
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02.07.2025 11:23 Ответить
 
 