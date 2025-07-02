Войска РФ продвинулись в Каменском, Новосергеевке, Богатыре и возле Богдановки, - DeepState
Войска РФ имеют продвижение на территории Запорожской и Донецкой областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Каменском (село в Васильевской городской громаде Васильевского района Запорожской области), Новосергеевке (село Удачненской поселковой громады Покровского района Донецкой области), Богатыре (село Великоновоселковской поселковой гроамды Волновахского района Донецкой области) и возле Богдановки (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
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+13 Центр 820 #589399
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+4 Luiza
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+2 Lemberg #565313
показать весь комментарий02.07.2025 11:23 Ответить Ссылка
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Лише за червень вони захопили більше 500тис.кв.км.
В людям показують відосик від ші,як зеля боксує Тр. в його Овальному кабінеті,щоби зелохторат мав з чого поржати.