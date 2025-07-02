Войска РФ продвинулись в Каменском, Новосергеевке, Богатыре и возле Богдановки, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение на территории Запорожской и Донецкой областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Каменском (село в Васильевской городской громаде Васильевского района Запорожской области), Новосергеевке (село Удачненской поселковой громады Покровского района Донецкой области), Богатыре (село Великоновоселковской поселковой гроамды Волновахского района Донецкой области) и возле Богдановки (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В июне враг оккупировал 556 кв. км украинской территории, это худший показатель в 2025 году, - DeepState. ИНФОГРАФИКА



Каменское



Новосергеевка



Богатырь



Богдановка