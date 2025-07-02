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Новини Оновлені карти DeepState
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Війська РФ просунулися у Кам’янському, Новосергіївці, Багатирю та біля Богданівки, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на території Запорізької та Донецької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Кам'янському (село у Василівській міській громаді Василівського району Запорізької області), Новосергіївці (село Удачненської селищної громади Покровського району Донецької області), Багатирю (село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області) та біля Богданівки (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У червні ворог окупував 556 кв. км української території, це найгірший показник у 2025 році, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Кам'янське карта
Кам'янське

Новосергіївка карта
Новосергіївка

Багатир карта
Багатир 

Богданівка карта
Богданівка

Автор: 

Запорізька область (3796) Донецька область (8974) Волноваський район (302) Покровський район (749) Василівський район (57) Багатир (30) Богданівка (3) Новосергіївка (3) Кам’янське (4) DeepState (181)


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Топ коментарі
+13
а на єдиному лохотроні все добре. незамінні менеджери не бажають захищати державу?
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02.07.2025 09:51 Відповісти
+4
марафон у сірського та говнокомандуючого 🤡 ,між ху* лом та руzкою армією...русня дає вбивати свої танки , багі , мотоцикли , а сирський з 🤡 здають їм українську теріторію ,вони нам металобрухт а ми їм землю ...
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02.07.2025 09:52 Відповісти
+2
Касапи щоразу просуваються вглиб укр.території і ніякі піарені курська з павутиною не могла зарадити тому.
Лише за червень вони захопили більше 500тис.кв.км.
В людям показують відосик від ші,як зеля боксує Тр. в його Овальному кабінеті,щоби зелохторат мав з чого поржати.
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02.07.2025 11:23 Відповісти
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а на єдиному лохотроні все добре. незамінні менеджери не бажають захищати державу?
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02.07.2025 09:51 Відповісти
Что вам этот марафон покоя не дает. Выключите его да и все. Хотите читать как все плохо в Украине, так подпишитесь на телегстограмм кацапский. Там московиты уже Львов берут, уничтожая Ф35 сотнями каждый день.
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02.07.2025 11:04 Відповісти
Приїзжай в Україну,поржеш.Те що в Україні ******* робиться ніде читати не треба,хто тут живе це бачить,дивують нзрозуміло хто з закордону,які розказують як нам тут в Україні не дуже і погано живеться.
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02.07.2025 11:40 Відповісти
марафон у сірського та говнокомандуючого 🤡 ,між ху* лом та руzкою армією...русня дає вбивати свої танки , багі , мотоцикли , а сирський з 🤡 здають їм українську теріторію ,вони нам металобрухт а ми їм землю ...
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02.07.2025 09:52 Відповісти
Як що параша не дай Бог втримає окуповані територіі, металобрухт буе іхнім.
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02.07.2025 09:57 Відповісти
Тупо деякі підрозділи оставляють позиції (тікають)
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02.07.2025 12:02 Відповісти
Шановна редакція, натискайте будь ласка оту кнопочку зліва зверху де 2 стрілочки одна навпроти другої - так воно покаже просування з останнього разу. Так же набагато краще видно оновлення мапи:
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02.07.2025 09:59 Відповісти
Генштаб все відбив - ці пересунули прапорці вглиб України - де собака зарита?
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02.07.2025 10:05 Відповісти
Кремлівсько-просирська мерзота зливає Україну. Коли вже ця мерзота буде під трибуналом!!!!
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02.07.2025 10:09 Відповісти
Касапи щоразу просуваються вглиб укр.території і ніякі піарені курська з павутиною не могла зарадити тому.
Лише за червень вони захопили більше 500тис.кв.км.
В людям показують відосик від ші,як зеля боксує Тр. в його Овальному кабінеті,щоби зелохторат мав з чого поржати.
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02.07.2025 11:23 Відповісти
 
 