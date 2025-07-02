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Війська РФ просунулися у Кам’янському, Новосергіївці, Багатирю та біля Богданівки, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на території Запорізької та Донецької областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Кам'янському (село у Василівській міській громаді Василівського району Запорізької області), Новосергіївці (село Удачненської селищної громади Покровського району Донецької області), Багатирю (село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області) та біля Богданівки (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+13 Центр 820 #589399
показати весь коментар02.07.2025 09:51 Відповісти Посилання
+4 Luiza
показати весь коментар02.07.2025 09:52 Відповісти Посилання
+2 Lemberg #565313
показати весь коментар02.07.2025 11:23 Відповісти Посилання
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Лише за червень вони захопили більше 500тис.кв.км.
В людям показують відосик від ші,як зеля боксує Тр. в його Овальному кабінеті,щоби зелохторат мав з чого поржати.