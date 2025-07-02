Війська РФ просунулися у Кам’янському, Новосергіївці, Багатирю та біля Богданівки, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на території Запорізької та Донецької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Кам'янському (село у Василівській міській громаді Василівського району Запорізької області), Новосергіївці (село Удачненської селищної громади Покровського району Донецької області), Багатирю (село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області) та біля Богданівки (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У червні ворог окупував 556 кв. км української території, це найгірший показник у 2025 році, - DeepState. ІНФОГРАФІКА



Кам'янське



Новосергіївка



Багатир



Богданівка