У червні ворог окупував 556 кв. км української території, це найгірший показник у 2025 році, - DeepState. ІНФОГРАФІКА
Упродовж червня російські війська окупували 556 квадратних кілометрів української території. Динаміка травня збереглася й минулого місяця.
Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Там нагадали, що у найкритичніший для України листопад російські загарбники просунулися на 730 кв. км.
Найбільше просувань у червні припало на Новопавлівський та Покровський відтинок — 29% та 27%, відповідно. Серед лідерів і Сумщина з показником у 18%.
Тобто, три четвертих усіх просувань були у трьох місцях. Остання четверть припадає на інші ділянки фронту ледве не у рівних пропорціях (по 4-6% на відтинок).
За даними аналітиків, просування ворога зумовлено проблемами з людьми, які критичні зараз для обох сторін.
"Але у росіян, як очевидно, ще є запаси особового складу. Падіння механізації атак — це чергове підтвердження проблем ворога із технікою, яку вони намагаються замінити мотоциклами та багі. А штурмові дії ворога силами 1 чи 3 піхотинців вже не стало дивиною. Водночас, кількість цих груп залишається значною", - додав DeepState.
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здохни, гнида зельона
Хто має дати наказ відправляти їх на фронт для ротації людей, які роками воюють на фронті?
от тільки куди?
Заяви представників Кремля, зокрема диктатора *****, продовжують демонструвати ширші територіальні амбіції Росії в Україні. Вони виходять далеко за межі Криму та чотирьох областей, які агресор незаконно анексував. РФ постійно переслідує мету повного знищення української держави та підкорення українського народу. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).
Зазначається, що 30 червня ***** провів нараду щодо соціально-економічного розвитку окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час якої часто називав захоплену частину України Донбасом і "новоросією".
Прессекретар Кремля Д.Піськов "відповів" на заяву мера Одеси Геннадія Труханова від 27 червня про те, що місто не є "російським" і має свою власну історію, стверджуючи, нібито історія Одеси "нерозривно пов'язана" з Росією. А помічник диктатора Володимир Мединський тараторив, що росіяни й українці - "один народ" із "історичною батьківщиною", і згадав "стародавні російські землі по обидва боки Дніпра", "новоросію" і Крим.
"Заяви *****, Пєскова і Мединського від 30 червня - це лише останні заяви кремлівських чиновників, що вказують на масштаб територіальних амбіцій Росії. ***** повторив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 20 червня, що він вважає російський і український народ "одним народом насправді" і що Україна "належить Росіії", - нагадали в ISW.
Аналітики вказали, що кремлівські чиновники регулярно називають Одесу "російським" містом, включно з міністром закордонних справ РФ С.мерином, який востаннє сказав так 9 червня. Також вони неодноразово посилалися на "новоросію", яку визначили як всю східну та південну Україну. Посилання ж Мединського на "стародавні російські землі по обидва боки Дніпра" також узгоджується із закликом гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо від квітня 2025 року до Росії повністю контролювати райони річки Дніпро, що проходять через Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області.
Заступник глави Офісу президента України полковник Павло Паліса на початку червня 2025 року заявив, що Росія має намір окупувати всю Україну на східному (лівому) березі річки Дніпро й захопити Одеську область до кінця 2026 року.
"***** та інші кремлівські чиновники постійно вказували, що вони не вірять, що Україна є незалежною державою зі своєю власною історією, ідентичністю та культурою, окремою від Росії. Тривала прихильність російських високопосадовців до цих наративів демонструє постійну мету Кремля зі знищення української держави та підкорення українського народу", - оцінив ISW.
Ой вей.
Треба ще більше грошей на Телемарафон.
Так переможемо!!!