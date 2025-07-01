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Новини Фото Окуповані території Просування РФ
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У червні ворог окупував 556 кв. км української території, це найгірший показник у 2025 році, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Упродовж червня російські війська окупували 556 квадратних кілометрів української території. Динаміка травня збереглася й минулого місяця. 

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що у найкритичніший для України листопад російські загарбники просунулися на 730 кв. км.

Найбільше просувань у червні припало на Новопавлівський та Покровський відтинок — 29% та 27%, відповідно. Серед лідерів і Сумщина з показником у 18%.

Тобто, три четвертих усіх просувань були у трьох місцях. Остання четверть припадає на інші ділянки фронту ледве не у рівних пропорціях (по 4-6% на відтинок).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Коптєве та просунувся у Торецьку, Новосергіївці і біля 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

DeepState: росіяни окупували більше території у червні

За даними аналітиків, просування ворога зумовлено проблемами з людьми, які критичні зараз для обох сторін.

"Але у росіян, як очевидно, ще є запаси особового складу. Падіння механізації атак — це чергове підтвердження проблем ворога із технікою, яку вони намагаються замінити мотоциклами та багі. А штурмові дії ворога силами 1 чи 3 піхотинців вже не стало дивиною. Водночас, кількість цих груп залишається значною", - додав DeepState.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти просунулися біля Торецька та ще 4 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Автор: 

окупація (6768) Сумська область (3973) Донецька область (8963) бойові дії (4208) війна в Україні (5036) DeepState (179)


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Топ коментарі
+7
Але мудрий наріт вірить в потужного ЗЕ!
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01.07.2025 17:09 Відповісти
+6
зельоні гниди працюють
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01.07.2025 17:03 Відповісти
+4
Чим більше ЗЕлідор катається по країнах і пише вечірніх відосиків-втрати ростуть пропорційно.
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01.07.2025 17:12 Відповісти
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зельоні гниди працюють
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01.07.2025 17:03 Відповісти
Чим більше ЗЕлідор катається по країнах і пише вечірніх відосиків-втрати ростуть пропорційно.
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01.07.2025 17:12 Відповісти
А ********** орки, що лізуть як таргани-безкінечним потоком, каби, дрони, через які вже не можна голову висунути-це ж, звісно, не при чому.
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01.07.2025 17:12 Відповісти
ну для *********** орків Оманська Гнида Чонгар розмінувала, ракетну програму поховала, дороги побудувала

здохни, гнида зельона
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01.07.2025 17:17 Відповісти
В тилу сидить півмільйона військових, яких не використовують для ротації на фронті, які не знають що таке фронт за весь час війни.
Хто має дати наказ відправляти їх на фронт для ротації людей, які роками воюють на фронті?
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01.07.2025 17:17 Відповісти
В тилу сидять 6 млн ухилєсів які не оновили свої дані і ти ********* явно один із них. Хто має дати наказ виловити тебе чорта дурного?
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01.07.2025 17:37 Відповісти
Під Харьковом укріплень не виявилось і під Сумами історія повторилась і до чого тут ішак?В 2022р взагалі ішак пропустив кацапів для захоплення країни.
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01.07.2025 17:24 Відповісти
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01.07.2025 17:07 Відповісти
Але мудрий наріт вірить в потужного ЗЕ!
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01.07.2025 17:09 Відповісти
курська операція іде за планом.
от тільки куди?
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01.07.2025 17:13 Відповісти
В цьому буде за 1000, на жаль.
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01.07.2025 17:13 Відповісти
Тих 18% на Сумщині - це не за червень а за чотири місяці бо все розказували за сірі зони.
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01.07.2025 17:16 Відповісти
https://war.obozrevatel.com/ukr/ne-chotiri-oblasti-v-isw-rozkrili-teritorialni-ambitsii-kremlya-i-poyasnili-scho-stoit-za-zayavami-putina-schodo-ukraini.htm Інститут вивчення війни (ISW) доводить, що територіальні амбіції касапів+кремлядів простягаються на всю Україну та далеко за її межі
Заяви представників Кремля, зокрема диктатора *****, продовжують демонструвати ширші територіальні амбіції Росії в Україні. Вони виходять далеко за межі Криму та чотирьох областей, які агресор незаконно анексував. РФ постійно переслідує мету повного знищення української держави та підкорення українського народу. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).
Зазначається, що 30 червня ***** провів нараду щодо соціально-економічного розвитку окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час якої часто називав захоплену частину України Донбасом і "новоросією".
Прессекретар Кремля Д.Піськов "відповів" на заяву мера Одеси Геннадія Труханова від 27 червня про те, що місто не є "російським" і має свою власну історію, стверджуючи, нібито історія Одеси "нерозривно пов'язана" з Росією. А помічник диктатора Володимир Мединський тараторив, що росіяни й українці - "один народ" із "історичною батьківщиною", і згадав "стародавні російські землі по обидва боки Дніпра", "новоросію" і Крим.
"Заяви *****, Пєскова і Мединського від 30 червня - це лише останні заяви кремлівських чиновників, що вказують на масштаб територіальних амбіцій Росії. ***** повторив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 20 червня, що він вважає російський і український народ "одним народом насправді" і що Україна "належить Росіії", - нагадали в ISW.
Аналітики вказали, що кремлівські чиновники регулярно називають Одесу "російським" містом, включно з міністром закордонних справ РФ С.мерином, який востаннє сказав так 9 червня. Також вони неодноразово посилалися на "новоросію", яку визначили як всю східну та південну Україну. Посилання ж Мединського на "стародавні російські землі по обидва боки Дніпра" також узгоджується із закликом гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо від квітня 2025 року до Росії повністю контролювати райони річки Дніпро, що проходять через Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області.
Заступник глави Офісу президента України полковник Павло Паліса на початку червня 2025 року заявив, що Росія має намір окупувати всю Україну на східному (лівому) березі річки Дніпро й захопити Одеську область до кінця 2026 року.
"***** та інші кремлівські чиновники постійно вказували, що вони не вірять, що Україна є незалежною державою зі своєю власною історією, ідентичністю та культурою, окремою від Росії. Тривала прихильність російських високопосадовців до цих наративів демонструє постійну мету Кремля зі знищення української держави та підкорення українського народу", - оцінив ISW.
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01.07.2025 17:19 Відповісти
Ну і нахрена це все переповідати? Всім знайомі і очевидні речі.
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01.07.2025 18:03 Відповісти
Незламний Боневтік у відповідь на це, напару з Дєрьмаком, поїв недовареної Мівіни, а Татаров постріляв по кадирівцям, які ввижались йому після вечірьної експертизи конфіскованого коксу.
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01.07.2025 17:20 Відповісти
А що відосики та ставки верховного гівнокомандувача ЗЄ ніяк не допомагають?

Ой вей.
Треба ще більше грошей на Телемарафон.
Так переможемо!!!
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01.07.2025 17:22 Відповісти
Спокійно, зараз забугорні експерти напишуть що російський наступ зазнав невдачі бо Запоріжжя і Херсон не окуповані, санкції вже скоро доб'ють російську економіку бо там стали продавати менше комбайнів, а постійні балачки українських пузатих піджаків з європейськими чиновниками про "підсилення пепео і тиск на росію" переломлять хід війни.
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01.07.2025 17:33 Відповісти
Ну що ,****** зепідорасня, задоволені? Щоб ви здохли разом зі своїми **********, пліснява квартальна, як і ваші виборці.
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01.07.2025 17:38 Відповісти
Смердюча земразота здає країну пришвидшеними темпами, все по османському договорняку.
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01.07.2025 17:54 Відповісти
Свята курська операція кацапа сирького як там,зелупи квартальні?
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01.07.2025 17:56 Відповісти
600 000/556=90 років потрібно пуйлу, щоб такими темпами зайняти всю територію України. Для пришвидшення треба ще одна чергова зрада...
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01.07.2025 18:10 Відповісти
 
 