У червні ворог окупував 556 кв. км української території, це найгірший показник у 2025 році, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Упродовж червня російські війська окупували 556 квадратних кілометрів української території. Динаміка травня збереглася й минулого місяця.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що у найкритичніший для України листопад російські загарбники просунулися на 730 кв. км.

Найбільше просувань у червні припало на Новопавлівський та Покровський відтинок — 29% та 27%, відповідно. Серед лідерів і Сумщина з показником у 18%.

Тобто, три четвертих усіх просувань були у трьох місцях. Остання четверть припадає на інші ділянки фронту ледве не у рівних пропорціях (по 4-6% на відтинок).

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За даними аналітиків, просування ворога зумовлено проблемами з людьми, які критичні зараз для обох сторін.

"Але у росіян, як очевидно, ще є запаси особового складу. Падіння механізації атак — це чергове підтвердження проблем ворога із технікою, яку вони намагаються замінити мотоциклами та багі. А штурмові дії ворога силами 1 чи 3 піхотинців вже не стало дивиною. Водночас, кількість цих груп залишається значною", - додав DeepState.

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