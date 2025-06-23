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Новини Оновлення мапи DeepState Просування РФ
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Рашисти просунулися біля Торецька та ще 4 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські війська мають просування на території Донецької області, зокрема біля Торецька.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки та Шевченка", - йдеться у повідомленні.

Торецьк, Дачне
Торецьк, Дачне
Ворог просунувся біля Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки та Шевченка.
Шевченко, Федорівка
Ворог просунувся біля Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки та Шевченка.
Кліщіївка

Автор: 

Донецька область (8932) Торецьк (520) Кліщіївка (5) Федорівка (1) Дачне (5) Шевченко (28) DeepState (176)


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І навіщо рашці зараз мир, якщо рашка отримує щодня нові території через те що Захід обмежив фінансування України, через що в Україні є нестача зброї навіть для оборони?
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24.06.2025 08:21 Відповісти
Всього трішки більше року, як московит Сирський керує армією, і ми ЗАБУЛИ слово ПЕРЕМОГА! Дякуємо батькові нації єврейському клоуну. Що б ми робили без нього.
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24.06.2025 08:33 Відповісти
 
 