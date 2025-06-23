Рашисти просунулися біля Торецька та ще 4 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські війська мають просування на території Донецької області, зокрема біля Торецька.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки та Шевченка", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар24.06.2025 08:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Трощинський #576088
показати весь коментар24.06.2025 08:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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