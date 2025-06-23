Рашисты продвинулись возле Торецка и еще 4 населенных пунктов на Донетчине, - DeepState
Российские войска имеют продвижение на территории Донецкой области, в частности возле Торецка.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Клещиевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий24.06.2025 08:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Трощинський #576088
показать весь комментарий24.06.2025 08:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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