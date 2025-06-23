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Новости Обновление карты DeepState Продвижение рф
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Рашисты продвинулись возле Торецка и еще 4 населенных пунктов на Донетчине, - DeepState

Российские войска имеют продвижение на территории Донецкой области, в частности возле Торецка.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Клещиевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко", - говорится в сообщении.

Торецк, Дачное
Торецк, Дачное
Враг продвинулся возле Клещиевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко.
Шевченко, Федоровка
Враг продвинулся возле Клещиевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко.
Клещеевка

Автор: 

Донецкая область (10119) Торецк (511) Клещеевка (4) Федоровка (1) Дачное (5) Шевченко (28) DeepState (174)


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І навіщо рашці зараз мир, якщо рашка отримує щодня нові території через те що Захід обмежив фінансування України, через що в Україні є нестача зброї навіть для оборони?
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24.06.2025 08:21 Ответить
Всього трішки більше року, як московит Сирський керує армією, і ми ЗАБУЛИ слово ПЕРЕМОГА! Дякуємо батькові нації єврейському клоуну. Що б ми робили без нього.
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24.06.2025 08:33 Ответить
 
 