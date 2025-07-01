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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог окупував Коптєве та просунувся у Торецьку, Новосергіївці і біля 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на території Донецької області. Село Коптєве перейшло під окупацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Коптєве (село у Шахівській сільській територіальній громаді Добропільського району Донецької області), а також просунувся у Торецьку (місто Бахмутського району Донецької області), Новосергіївці (село Удачненської селищної громади Покровського району Донецької області), біля Диліївки ( село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області), Мирного (село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області), Разіного (село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області), Веселого (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області) та Комара (адміністративний центр Комарської сільської територіальної громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ постійно намагаються прорватися до Дніпропетровщини, біля с. Дачне вже "сіра зона", - DeepState

Коптєве карта
Коптєве

Торецьк карта
Торецьк

Новосергіївка карта
Новосергіївка 

Диліївка карта
Диліївка 

Мирне карта
Мирне

Разіне карта
Разіне

Веселе карта
Веселе

Комар карта

Комар

Автор: 

Донецька область (8963) Торецьк (521) Бахмутський район (521) Волноваський район (302) Краматорський район (430) Покровський район (746) Веселе (1) Диліївка (1) Мирне (1) Разіне (1) Новосергіївка (3) Коптєве (1) Комар (10) DeepState (179)


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01.07.2025 15:39 Відповісти
Схоже з цим Верховним головкомом ,Сирським і Умеровом годі сподіватись на якісь успіхи і наступ той примітивний рашиський непотріб просуваєтся малими групами і захоплює нові території ,а де наша стратегія і планування ?
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01.07.2025 15:40 Відповісти
Стратегія була відома ще в 2019,
і 73% мудрого народу за це проголосувало.
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01.07.2025 15:54 Відповісти
виродку зелений, то коли вже хєнєралісімуса кацапу-сирському даси?!
ні х...йово ж він "стабілізував" ситуацію на фронті??!! еге ж, падлюко зелена??!!
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01.07.2025 15:44 Відповісти
То він на Курському Сумському напрямку стабілізував. На сході стабілізатор поломився, шукають де нового взяти.
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01.07.2025 15:52 Відповісти
 
 