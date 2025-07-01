Ворог окупував Коптєве та просунувся у Торецьку, Новосергіївці і біля 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на території Донецької області. Село Коптєве перейшло під окупацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Коптєве (село у Шахівській сільській територіальній громаді Добропільського району Донецької області), а також просунувся у Торецьку (місто Бахмутського району Донецької області), Новосергіївці (село Удачненської селищної громади Покровського району Донецької області), біля Диліївки ( село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області), Мирного (село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області), Разіного (село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області), Веселого (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області) та Комара (адміністративний центр Комарської сільської територіальної громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

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Коптєве



Торецьк



Новосергіївка



Диліївка



Мирне



Разіне



Веселе

Комар