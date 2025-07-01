Враг оккупировал Коптево и продвинулся в Торецке, Новосергеевке и возле 5 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой области. Село Коптево перешло под оккупацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Коптево (село в Шаховской сельской территориальной громаде Добропольского района Донецкой области), а также продвинулся в Торецке (город Бахмутского района Донецкой области), Новосергеевке (село Удачненской поселковой громады Покровского района Донецкой области), возле Дилиевки (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области), Мирного (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области), Разино (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области), Веселого (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области) и Комара (административный центр Комарской сельской территориальной громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Коптево



Торецк



Новосергиевка



Дилиевка



Мирное



Разино



Веселое