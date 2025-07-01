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Новости Обновленные карты DeepState
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Враг оккупировал Коптево и продвинулся в Торецке, Новосергеевке и возле 5 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой области. Село Коптево перешло под оккупацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Коптево (село в Шаховской сельской территориальной громаде Добропольского района Донецкой области), а также продвинулся в Торецке (город Бахмутского района Донецкой области), Новосергеевке (село Удачненской поселковой громады Покровского района Донецкой области), возле Дилиевки (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области), Мирного (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области), Разино (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области), Веселого (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области) и Комара (административный центр Комарской сельской территориальной громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Коптево карта
Коптево

Торецк карта
Торецк

Новосергиевка карта
Новосергиевка

Дилиевка карта
Дилиевка

Мирное карта
Мирное

Разино карта
Разино

Веселое карта
Веселое

Комар карта

Автор: 

Донецкая область (10147) Торецк (514) Бахмутский район (516) Волновахский район (300) Краматорский район (427) Покровский район (737) Веселое (1) Дилиевка,Краматорский район (1) Мирное (2) Разино (1) Новосергеевка (2) Коптево (2) Комар (10) DeepState (178)


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01.07.2025 15:39 Ответить
Схоже з цим Верховним головкомом ,Сирським і Умеровом годі сподіватись на якісь успіхи і наступ той примітивний рашиський непотріб просуваєтся малими групами і захоплює нові території ,а де наша стратегія і планування ?
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01.07.2025 15:40 Ответить
Стратегія була відома ще в 2019,
і 73% мудрого народу за це проголосувало.
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01.07.2025 15:54 Ответить
виродку зелений, то коли вже хєнєралісімуса кацапу-сирському даси?!
ні х...йово ж він "стабілізував" ситуацію на фронті??!! еге ж, падлюко зелена??!!
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01.07.2025 15:44 Ответить
То він на Курському Сумському напрямку стабілізував. На сході стабілізатор поломився, шукають де нового взяти.
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01.07.2025 15:52 Ответить
А людей вже майже не залишилося...
З вересня очікуємо мобілізацію 21+...
Без неї будемо тільки втрачати...
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01.07.2025 17:00 Ответить
Мого одноокого сусіда відправляють на нуль, на Сумщину. Хоча обіцяли, що як обмежено придатний, буде служити в тилу. Це вже говорить про якість кадрів, яких набирають на передову. Як можуть стримати орду обмежено-придатні? Може час вже силовиків внутрішніх розчехляти, якщо настільки людей не вистачає?
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01.07.2025 17:06 Ответить
 
 