Войска РФ постоянно пытаются прорваться к Днепропетровщине, возле с. Дачное уже "серая зона", - DeepState

В районе села Дачное Днепропетровской области происходит фиксация российских войск, которые пытаются зайти туда постоянно и закрепиться. Это является "неприятным звоночком" в ухудшении обстановки на этом направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что враг продолжает активно осуществлять давление по линии населенных пунктов вплоть от Новополя до Новосергиевки. Участок, где произошло много изменений на карте за последнее время и нанесено больше всего серой зоны по площади в одном месте.

В частности, сейчас на уточнении находится район Алексеевки, Богатыря и Зеленого Кута, где произошло продвижение в последнем обновлении. Скорее всего, эти населенные пункты вскоре перейдут в красную зону, говорят аналитики.

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"Неожиданным для нас оказался отрезок Ялта-Зирка-Поддубное, где кацапы нашли место для продвижения мимо населенных пунктов и позиции СОУ и фиксировались в Поддубном. Поэтому и увеличилась серая зона в направлении этого села, но продвижение русни там пока без закрепления, где нашим бойцам удается их уничтожать в процессе продвижения. Также осуществляются активные штурмовые действия в районе Шевченко, которое противник почти полностью оккупировал и в районе Вольного Поля, где очень часто фиксируется кацапня. В ближайшее время можно ожидать частые обновления на данных участках", - рассказал проект.

Ситуация возле Дачного

Отдельно в DeepState рассказали о населенном пункте Дачное на Днепропетровщине, где уже появилась "серая зона".

"Ни для кого не секрет, что враг имеет целью зайти на территорию Днепропетровской области и использовать, в первую очередь, эти продвижения медийно... Относительно серой зоны - происходит фиксация противника в данном районе, который пытается лезть туда постоянно, чтобы закрепиться хотя бы в посадке. Но бойцы Сил Обороны прилагают усилия, чтобы сразу уничтожать московскую заразу и не дать этой заразе закрепляться и накапливаться. Эти одноразовые забеги не несут ни тактической, ни стратегической выгоды, но являются неприятным звоночком в ухудшении обстановки", - добавили аналитики.

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Подобная ситуация была в районе Котляровки и Орехового, где было много разговоров о заходе врага на Днепропетровщину. Но украинским бойцам удается сдерживать натиск врага и сейчас уже никто не кричит о больших продвижениях на том участке, отмечают они.

"Мы внимательно следим за ситуацией на фронте, стараемся объективно и взвешенно относиться к деталям с мест и обязательно будем наносить изменения на карту, в случае их появления, где бы они ни были", - резюмировал DeepState.