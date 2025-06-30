Враг продвигается в Волновахском и Бахмутском районах Донецкой области, - DeepState
Продвижение врага зафиксировано в Волновахском и Бахмутском районах Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState
"Враг продвинулся возле Зеленого Кута (Волновахский район, Донецкая область), Зиркы (Волновахский район, Донецкая область), Ялты (Волновахский район, Донецкая область), Вильного Поля (Волновахский район, Донецкая область), Шевченко (Волновахский район, Донецкая область) и Федоровки (Бахмутский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
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