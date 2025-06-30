РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10073 посетителя онлайн
Новости Обновление карты DeepState
956 2

Враг продвигается в Волновахском и Бахмутском районах Донецкой области, - DeepState

Где продвинулся враг 30 июня

Продвижение врага зафиксировано в Волновахском и Бахмутском районах Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState

"Враг продвинулся возле Зеленого Кута (Волновахский район, Донецкая область), Зиркы (Волновахский район, Донецкая область), Ялты (Волновахский район, Донецкая область), Вильного Поля (Волновахский район, Донецкая область), Шевченко (Волновахский район, Донецкая область) и Федоровки (Бахмутский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты продвинулись возле Торецка и еще 4 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState

Автор: 

Донецкая область (10139) Бахмутский район (514) Волновахский район (297) Федоровка (1) Шевченко (6) Вольное (3) Зирка (1) Ялта (3) Зеленый Кут (1) DeepState (176)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дисонанс - ці показують шо кацапи сунуться - Генштаб каже шо все відбили
показать весь комментарий
30.06.2025 13:21 Ответить
Ворон просувається? Дрібниці!

Вдаримо потужними відосами від Незламного по ворожому просуванню!
показать весь комментарий
30.06.2025 13:22 Ответить
 
 