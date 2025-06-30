Ворог має просування у Волноваському та Бахмутському районах Донеччини, - DeepState. МАПИ
Просування ворога зафіксовано у Волноваському та Бахмутському районах Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState
"Ворог просунувся біля Зеленого Кута (Волноваський район, Донецька область), Зірки (Волноваський район, Донецька область), Ялти (Волноваський район, Донецька область), Вільного Поля (Волноваський район, Донецька область), Шевченка (Волноваський район, Донецька область) та Федорівки (Бахмутський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
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