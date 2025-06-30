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Новини Оновлення мапи DeepState
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Ворог має просування у Волноваському та Бахмутському районах Донеччини, - DeepState. МАПИ

Де просунувся ворог 30 червня

Просування ворога зафіксовано у Волноваському та Бахмутському районах Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState

"Ворог просунувся біля Зеленого Кута (Волноваський район, Донецька область), Зірки (Волноваський район, Донецька область), Ялти (Волноваський район, Донецька область), Вільного Поля (Волноваський район, Донецька область), Шевченка (Волноваський район, Донецька область) та Федорівки (Бахмутський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти просунулися біля Торецька та ще 4 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Мапи DeepState
Мапи DeepState
Мапи DeepState
Мапи DeepState
Мапи DeepState
Мапи DeepState

Автор: 

Донецька область (8954) Бахмутський район (519) Волноваський район (298) Федорівка (1) Шевченко (6) Вільне Поле (4) Зірка (1) Ялта (3) Зелений Кут (1) DeepState (177)


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Дисонанс - ці показують шо кацапи сунуться - Генштаб каже шо все відбили
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30.06.2025 13:21 Відповісти
Ворон просувається? Дрібниці!

Вдаримо потужними відосами від Незламного по ворожому просуванню!
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30.06.2025 13:22 Відповісти
 
 