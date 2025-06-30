Прорыва войск РФ на Днепропетровщину нет, ВСУ держат оборону, - ОСГВ "Хортица"

По состоянию на 30 июня прорыва российских войск на территорию Днепропетровской области не зафиксировано. Идут бои вблизи админграницы области.

Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Идут очень активные бои в селах, расположенных у админграницы области. Та же Ялта, Комар, Шевченково, но там держат оборону", - отметил он.

Также информацию о прорыве войск РФ на Днепропетровщине опровергли в 3-й бригаде Нацгвардии "Спартан", которая базируется на Покровском направлении.

"В районе ответственности нашей бригады такой информации я подтвердить не могу", - сказали военные.

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В 33 отдельной механизированной бригаде, которая стоит в районе Богатыря в Запорожской области, изданию сообщили, что в их зоне ответственности российская армия не пересекла участок обороны ВСУ.

"В районе ответственности 33 бригады без продвижений. Мы держим оборону. Линия постоянно переменная, но враг не пробился", - сказал пресс-офицер Назар Войтенков.

Напомним, 30 июня на сайте Deepstate появилась "серая" зона на территории Днепропетровщины - согласно карте, от границы в глубь области в некоторых местах она достигала более 800 метров.

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