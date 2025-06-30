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Новости Продвижение врага к Днепропетровщине Фейк о выходе россиян на админграницы Днепропетровщины
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Прорыва войск РФ на Днепропетровщину нет, ВСУ держат оборону, - ОСГВ "Хортица"

ОСУВ Хортица опровергла прорыв РФ на Днепропетровщину

По состоянию на 30 июня прорыва российских войск на территорию Днепропетровской области не зафиксировано. Идут бои вблизи админграницы области.

Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Идут очень активные бои в селах, расположенных у админграницы области. Та же Ялта, Комар, Шевченково, но там держат оборону", - отметил он.

Также информацию о прорыве войск РФ на Днепропетровщине опровергли в 3-й бригаде Нацгвардии "Спартан", которая базируется на Покровском направлении.

"В районе ответственности нашей бригады такой информации я подтвердить не могу", - сказали военные.

Также читайте: Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении. В Часовом Яре и Торецке потерь наших позиций нет, - ОСГВ "Хортица"

В 33 отдельной механизированной бригаде, которая стоит в районе Богатыря в Запорожской области, изданию сообщили, что в их зоне ответственности российская армия не пересекла участок обороны ВСУ.

"В районе ответственности 33 бригады без продвижений. Мы держим оборону. Линия постоянно переменная, но враг не пробился", - сказал пресс-офицер Назар Войтенков.

Напомним, 30 июня на сайте Deepstate появилась "серая" зона на территории Днепропетровщины - согласно карте, от границы в глубь области в некоторых местах она достигала более 800 метров.

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ОСГВ Хортица (455) Днепропетровская область (4165)


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"Повмикають дурня" та в підсумку визнають очевидне. Як завжди.
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30.06.2025 15:39 Ответить
За три з половиною роки ЖОДНОГО казана для цапів не створено. Це договорняк такий?
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30.06.2025 15:44 Ответить
Вони з них завжди вискакували, не чекали поки пастка закриється. Насправді якщо не учитувати помилки перших місяців ( коли вони лізли колонами і їх палили), то кацапи дуже добре воюють, всі ті наші крики, що вони тупі і будуть тікати до самої Москви, дуже дорого нам обійшлися.
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30.06.2025 16:06 Ответить
... не враховуючи...
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30.06.2025 16:22 Ответить
схоже можливий пройоб черговий . Боже бережи Україну
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30.06.2025 16:03 Ответить
Он Мілітарний публікує, що "гускіє "люді" підпалили військові автівки у Німеччині! Цапи гундосять наче то ремонтовані МАНи ВСУ, а сайт стверджують що то саме німецькі номери. І ймовірно задіяні для логістики ( допомога ВСУ)
Невже Европа буде довго чухатися та довго запрягати ??
Диверсії квітнуть !
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30.06.2025 16:06 Ответить
Фортеция Бахмут...
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30.06.2025 16:40 Ответить
 
 