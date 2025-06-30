Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении. В Часовом Яре и Торецке потерь наших позиций нет, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 29 июня 2025 года, на Южно-Слобожанском направлении враг атаковал наши позиции в районе Волчанска, а на Купянском направлении - неподалеку Петропавловки. Противник понес потери и отошел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Лиманском направлении штурмовые группы оккупантов безуспешно вели наступление на наши укрепления у Надии, Новоегоровки, Ольговки, Редкодуба, Шандриголово, Копанок, Торского и в Серебрянском лесничестве.

По данным ОСГВ "Хортица", на Северском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков, которые были направлены на наши позиции в районе Серебрянки и Выемки.

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На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия россиян были направлены на наши позиции неподалеку Дачного, Яблоновки и в Часовом Яре и Торецке. Потерь наших позиций не допущено.

"На Покровском направлении атаки врага были сосредоточены в районах Русина Яра, Новоэкономического, Полтавки, Владимировки, Разино и Мирного. С целью блокирования Покровско-Мирноградской агломерации противник атаковал наши подразделения неподалеку Миролюбовки и Проминя. Также оккупанты пытались продвигаться в сторону Удачного, Троицкого, Новониколаевки, Орехова и Алексеевки. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается развить наступление за счет реализации численного преимущества", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении оккупанты концентрируют атакующие усилия в районе Перебудовы, Мирного, Новополя и Запорожья Донецкой области. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

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