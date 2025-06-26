Враг значительно сократил применение тяжелой техники, среди легкой преобладают мотоциклы, - ОСГВ "Хортиця"

В течение последних полгода на восточном фронте российские войска все меньше применяют тяжелую технику, что связано с ростом количества дронов на оптоволокне, которые выбивают такую технику и не подавляются средствами РЭБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов.

"За последние полгода очень мало стало тяжелой техники и взамен много применяется легкой техники. И это понятно, ведь возросло количество дронов на оптоволокне. Они сильно выбивают тяжелую технику, потому что не подавляются РЭБом", - рассказал спикер.

Трегубов отметил, что среди легкой техники враг часто применяет для перемещения личного состава мотоциклы, а штурмы проводит малыми пехотными группами.

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