Враг значительно сократил применение тяжелой техники, среди легкой преобладают мотоциклы, - ОСГВ "Хортиця"
В течение последних полгода на восточном фронте российские войска все меньше применяют тяжелую технику, что связано с ростом количества дронов на оптоволокне, которые выбивают такую технику и не подавляются средствами РЭБ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов.
"За последние полгода очень мало стало тяжелой техники и взамен много применяется легкой техники. И это понятно, ведь возросло количество дронов на оптоволокне. Они сильно выбивают тяжелую технику, потому что не подавляются РЭБом", - рассказал спикер.
Трегубов отметил, что среди легкой техники враг часто применяет для перемещения личного состава мотоциклы, а штурмы проводит малыми пехотными группами.
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