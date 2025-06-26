Силы обороны принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица"
Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица"
За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении враг атаковал наши позиции в районе Волчанска и в направлении Липцов. Понес потери, отошел.
На Купянском направлении штурмовые группы противника безуспешно вели наступление на наши укрепления неподалеку Петропавловки, Степной Новоселки, Новой Кругляковки и Копанок.
На Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков у Новосергиевки, Грековки, Шандриголово, Колодязей, Зеленой Долины, Торского и Редкодуба.
На Северском направлении атаки врага были сосредоточены севернее Ивано-Дарьевки. Противник успеха не имел.
На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия россиян были направлены на наши позиции неподалеку Ступочек, Белой Горы, Плещеевки, Щербиновки, Александро-Калинового и Степановки. Потерь наших позиций не допущено.
На Покровском направлении противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Полтавка, Владимировка, Разино, Елизаветовка, Малиновка и Мирное. Также наши воины отражали штурмы неподалеку Миролюбовки, Звирово, Лысовки, Удачного, Орехового и Алексеевки. Захватчики пытаются инфильтрировать личный состав в направлении Новоукраинки и Зеленого Кута. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.
На Новопавловском направлении оккупанты концентрируют атакующие усилия в районе Свободного Поля, Шевченкового и Запорожья Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается накопить резервы и развить наступление.
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