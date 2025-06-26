Сили оборони вживають заходи для недопущення погіршення тактичного положення на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Підрозділи Сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця"

Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував наші позиції в районі Вовчанська та в напрямку Липців. Зазнав втрат, відійшов.

На Куп’янському напрямку штурмові групи противника безуспішно вели наступ на наші укріплення неподалік Петропавлівки, Степової Новосілки, Нової Кругляківки та Копанок.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Новосергіївки, Греківки, Шандриголового, Колодязів, Зеленої Долини, Торського та Рідкодуба.

На Сіверському напрямку атаки ворога були зосереджені північніше Івано-Дар’ївки. Противник успіху не мав.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії росіян були спрямовані на наші позиції неподалік Ступочок, Білої Гори, Плещіївки, Щербинівки, Олександро-Калинового та Степанівки. Втрат наших позицій не допущено.

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На Покровському напрямку противник, намагався реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Полтавка, Володимирівка, Разіне, Єлизаветівка, Малинівка та Мирне. Також наші воїни відбивали штурми неподалік Миролюбівки, Звірового, Лисівки, Удачного, Горіхового та Олексіївки. Загарбники намагаються інфільтрувати особовий склад в напрямку Новоукраїнки та Зеленого Кута. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Новопавлівському напрямку окупанти концентрують атакувальні зусилля в районі Вільного Поля, Шевченкового та Запоріжжя Донецької області. Тривають важкі бої, противник намагається накопичити резерви та розвинути наступ.