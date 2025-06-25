Рашисти намагалися просунутися біля Вовчанська. Тривають важкі бої на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 24 червня 2025 року, на Південно-Слобожанському напрямку противник намагався просунутися в районі Вовчанська, успіху не мав, отримав відсіч від наших захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, а Куп’янському напрямку армія агресора атакувала наші оборонні укріплення поблизу Дворічанського, Петропавлівки, Степової Новосілки та Піщаного. Всі ворожі атаки відбито.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку ворожі штурмові групи безуспішно атакували укріплення наших військ в районах Дружелюбівки, Греківки, Шандриголового, Колодязів, Торського та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші воїни відбили атаки загарбників південніше Григорівки, а на Краматорському напрямку неподалік Ступочок, Білої Гори та у Часовому Яру.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку противник атакував наші обороні укріплення та намагався покращити своє тактичне положення в Торецьку та біля Яблунівки, Плещіївки, Степанівки, Диліївки. Сили оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили противника.

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"На Покровському напрямку окупанти вели наступальні дії в районах населених пунктів Русин Яр, Полтавка, Попів Яр, Разіне, Володимирівка, Єлизаветівка та Малинівка. Противник також намагався витіснити наших захисників із займаних позицій неподалік Миролюбівки, Сухого Яру, Лисівки, Удачного, Новомиколаївки та Олексіївки. На напрямку ворог намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Тривають важкі бої", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку штурмові групи загарбників атакували в районі Веселого, Запоріжжя, Комара, Вільного Поля, Шевченко та Зеленого Поля. Підрозділи Сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій.