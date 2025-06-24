У Торецьку та Часовому Яру бої, втрат наших позицій немає, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 23 червня 2025 року, на Куп’янському напрямку противник безуспішно намагався проводити штурмові дії в бік Кутьківки та Піщаного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Лиманському напрямку ворог атакував позиції Сил оборони неподалік Чернещини, Греківки, Нового Миру, Рідкодуба, Зеленої Долини, Карпівки, Шандриголового. Успіху не мав.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Краматорському та Торецькому напрямках противник штурмував наші укріплення біля Новомаркового, Ступочек, Білої Гори, Диліївки, Дачного, Плещіївки, Яблунівки, Степанівки, в Часовому Яру та Торецьку. Втрат наших позицій не допущено.

"На Покровському напрямку противник атакував підрозділи Сил оборони в районі Русиного Яру, Новоторецького, Володимирівки, Мирного, Коптєва, Миролюбівки, Новоукраїнки, Звірового, Лисівки та Даченського. Також окупанти штурмували наші укріплення в районі Удачного, Горіхового та Олексіївки. Українські воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога", - йдеться у повідомленні.

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На Новопавлівському напрямку наші оборонці самовіддано протистоять атакам противника в районах Бурлацького, Зеленого Поля, Шевченка, Вільного Поля та Новосілки. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій.