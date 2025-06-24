В Торецке и Часовом Яре бои, потерь наших позиций нет, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 23 июня 2025 года, на Купянском направлении противник безуспешно пытался проводить штурмовые действия в сторону Кутьковки и Песчаного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Лиманском направлении враг атаковал позиции Сил обороны неподалеку Чернещины, Грековки, Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долины, Карповки, Шандриголового. Успеха не имел.

По данным ОСГВ "Хортица", на Краматорском и Торецком направлениях противник штурмовал наши укрепления возле Новомаркового, Ступочек, Белой Горы, Дилиевки, Дачного, Плещеевки, Яблоновки, Степановки, в Часовом Яре и Торецке. Потерь наших позиций не допущено.

"На Покровском направлении противник атаковал подразделения Сил обороны в районе Русина Яра, Новоторецкого, Владимировки, Мирного, Коптева, Миролюбовки, Новоукраинки, Звирово, Лисовки и Даченского. Также оккупанты штурмовали наши укрепления в районе Удачного, Орехового и Алексеевки. Украинские воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага", - говорится в сообщении.

Также читайте: Летняя кампания россиян активно продолжается, но эффекта пока не нет, - ОСГВ "Хортица"

На Новопавловском направлении наши защитники самоотверженно противостоят атакам противника в районах Бурлацкого, Зеленого Поля, Шевченко, Вольного Поля и Новоселки. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.