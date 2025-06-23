Летняя кампания россиян активно продолжается, но эффекта пока нет, - ОСГВ "Хортица"

Россияне хотят провести летнюю кампанию, в течение которой достичь каких-то результатов к осени, пока им это не удается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"Похоже на то, что россияне, исходя из имеющихся ресурсов, хотят провести летнюю кампанию, и в течение этой летней кампании чего-то достичь к осени. Пока что оно так выглядит. Сейчас эта компания уже активно идет, она началась в конце весны. Эффекта она пока не имеет, но они вероятно как-то частично уверены в своих силах. Посмотрим", - рассказал спикер.

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Он добавил, что не видит наличие конкретной символической даты, вроде 9 мая, на которую бы ориентировались россияне в стремлении захватить украинские города.