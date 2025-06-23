РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7722 посетителя онлайн
Новости Российские оккупанты готовят новое наступление
685 1

Летняя кампания россиян активно продолжается, но эффекта пока нет, - ОСГВ "Хортица"

Летнее наступление россиян

Россияне хотят провести летнюю кампанию, в течение которой достичь каких-то результатов к осени, пока им это не удается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"Похоже на то, что россияне, исходя из имеющихся ресурсов, хотят провести летнюю кампанию, и в течение этой летней кампании чего-то достичь к осени. Пока что оно так выглядит. Сейчас эта компания уже активно идет, она началась в конце весны. Эффекта она пока не имеет, но они вероятно как-то частично уверены в своих силах. Посмотрим", - рассказал спикер.

Также читайте: Путин готовит летнее наступление. Эпицентрами, вероятно, станут Константиновка и Покровск в Донецкой области, - The Economist

Он добавил, что не видит наличие конкретной символической даты, вроде 9 мая, на которую бы ориентировались россияне в стремлении захватить украинские города.

Автор: 

ОСГВ Хортица (452) боевые действия (4429) наступление (222)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну да.
Для тех кто с головой в Марахвоне, весь еффект лишь в видосах Найшлычного...
показать весь комментарий
23.06.2025 19:52 Ответить
 
 