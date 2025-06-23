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Новини Російські війська готують новий наступ
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Літня кампанія росіян активно триває, але ефекту поки не має, - ОСУВ "Хортиця"

Літній наступ росіян

Росіяни хочуть провести літню кампанію, впродовж якої досягти якихось результатів до осені, поки що їм це не вдається.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

"Скидається на те, що росіяни, виходячи з наявних ресурсів, хочуть провести літню кампанію, і впродовж цієї літньої кампанії чогось досягти до осені. Поки що воно так виглядає. Наразі ця компанія вже активно йде, вона розпочалася наприкінці весни. Ефекту вона поки що не має, але вони певно якось частково впевнені у своїх силах. Подивимось", - розповів речник.

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Він додав, що не вбачає наявність конкретної символічної дати, на кшталт 9 травня, на яку б орієнтувалися росіяни в прагненні захопити українські міста.

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ОСУВ Хортиця (461) бойові дії (4184) наступ (243)


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Ну да.
Для тех кто с головой в Марахвоне, весь еффект лишь в видосах Найшлычного...
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23.06.2025 19:52 Відповісти
 
 