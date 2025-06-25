Рашисты пытались продвинуться возле Волчанска. Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 24 июня 2025 года, на Южно-Слобожанском направлении противник пытался продвинуться в районе Волчанска, успеха не имел, получил отпор от наших защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, а Купянском направлении армия агрессора атаковала наши оборонительные укрепления вблизи Двуречанского, Петропавловки, Степной Новоселки и Песчаного. Все вражеские атаки отбиты.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении вражеские штурмовые группы безуспешно атаковали укрепления наших войск в районах Дружелюбовки, Грековки, Шандриголово, Колодязей, Торского и Зеленой Долины.

На Северском направлении наши воины отбили атаки захватчиков южнее Григорьевки, а на Краматорском направлении неподалеку Ступочек, Белой Горы и в Часовом Яре.

Также отмечается, что на Торецком направлении противник атаковал наши оборонительные укрепления и пытался улучшить свое тактическое положение в Торецке и у Яблоновки, Плещеевки, Степановки, Делиевки. Силы обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы противника.

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"На Покровском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах населенных пунктов Русин Яр, Полтавка, Попов Яр, Разино, Владимировка, Елизаветовка и Малиновка. Противник также пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций неподалеку Миролюбовки, Сухого Яра, Лисовки, Удачного, Новониколаевки и Алексеевки. На направлении враг пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Продолжаются тяжелые бои", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении штурмовые группы захватчиков атаковали в районе Веселого, Запорожья, Комара, Свободного Поля, Шевченко и Зеленого Поля. Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий.