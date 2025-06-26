Ворог значно зменшив застосування важкої техніки, серед легкої переважають мотоцикли, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж останніх пів року на східному фронті російські війська дедалі менше застосовують важку техніку, що пов’язано зі зростанням кількість дронів на оптоволокні, що вибивають таку техніку і не придушуються засобами РЕБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"За останні пів року дуже мало стало важкої техніки і натомість багато застосовується легкої техніки. І це зрозуміло, адже зросла кількість дронів на оптоволокні. Вони сильно вибивають важку техніку, бо не придушуються РЕБом", - розповів речник.

Трегубов зауважив, що серед легкої техніки ворог часто застосовує для переміщення особового складу мотоцикли, а штурми проводить малими піхотними групами.

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