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Новини Бойові дії на сході Знищення російської техніки
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Ворог значно зменшив застосування важкої техніки, серед легкої переважають мотоцикли, - ОСУВ "Хортиця"

РФ частіше застосовує мотоцикли

Упродовж останніх пів року на східному фронті російські війська дедалі менше застосовують важку техніку, що пов’язано зі зростанням кількість дронів на оптоволокні, що вибивають таку техніку і не придушуються засобами РЕБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"За останні пів року дуже мало стало важкої техніки і натомість багато застосовується легкої техніки. І це зрозуміло, адже зросла кількість дронів на оптоволокні. Вони сильно вибивають важку техніку, бо не придушуються РЕБом", - розповів речник.

Трегубов зауважив, що серед легкої техніки ворог часто застосовує для переміщення особового складу мотоцикли, а штурми проводить малими піхотними групами.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 015 750 осіб (+1100 за добу), 10 968 танків, 29 617 артсистем, 22 892 бойові броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ОСУВ Хортиця (458) техніка (1869)


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26.06.2025 19:07 Відповісти
 
 