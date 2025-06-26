Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 015 750 осіб (+1100 за добу), 10 968 танків, 29 617 артсистем, 22 892 бойові броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 015 750 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1015750 (+1100) осіб / persons
танків – 10968 (+1) од
бойових броньованих машин – 22892 (+7) од
артилерійських систем – 29617 (+48) од
РСЗВ – 1425 (+0) од
засоби ППО – 1188 (+0) од
літаків – 416 (+0) од
гелікоптерів – 337 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42153 (+107)
крилаті ракети – 3388 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0) од
підводні човни – 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн – 53195 (+111) од
спеціальна техніка – 3921 (+1)
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Допомагаймо нашим Захисникам та пильнуймо за діями групи осіб, (приблуд95) з Урядового кварталу, бо гадять Україні, де тільки можуть!
Запускати Х101 за 15 мільйонів щоб вбити підїзд з десятьма людьми - це ДУЖЕ дорого та неефективно.
Тому танки просто скінчилися в достатній кількості.
168! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Логістика та арта файно, решта по мінімуму і це останнього часу тенденція.
Сукупна арта перевалила за 31000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 015 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!