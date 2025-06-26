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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
4 235 12

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 015 750 осіб (+1100 за добу), 10 968 танків, 29 617 артсистем, 22 892 бойові броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 015 750 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1015750 (+1100) осіб / persons

танків – 10968 (+1) од

бойових броньованих машин – 22892 (+7) од

артилерійських систем – 29617 (+48) од

РСЗВ – 1425 (+0) од

засоби ППО – 1188 (+0) од

літаків – 416 (+0) од

гелікоптерів – 337 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42153 (+107)

крилаті ракети – 3388 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0) од

підводні човни – 1 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 53195 (+111) од

спеціальна техніка – 3921 (+1)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знешкодили 216 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб

Інфографіка

Автор: 

армія рф (18043) Генштаб ЗС (6873) ліквідація (4148) знищення (7702)


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Топ коментарі
+18
Минув 4145 день москальсько-української війни.
168! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Логістика та арта файно, решта по мінімуму і це останнього часу тенденція.
Сукупна арта перевалила за 31000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 015 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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26.06.2025 08:39 Відповісти
+12
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.06.2025 08:19 Відповісти
+11
Дякуємо за щоденну та важку роботу Захисників України!
Допомагаймо нашим Захисникам та пильнуймо за діями групи осіб, (приблуд95) з Урядового кварталу, бо гадять Україні, де тільки можуть!
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26.06.2025 07:21 Відповісти
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Дякуємо за щоденну та важку роботу Захисників України!
Допомагаймо нашим Захисникам та пильнуймо за діями групи осіб, (приблуд95) з Урядового кварталу, бо гадять Україні, де тільки можуть!
показати весь коментар
26.06.2025 07:21 Відповісти
І не забуваємо, що форум просякнутий фсб-шними ботами. Уважно фільтруємо інформацію від провокації.
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26.06.2025 10:12 Відповісти
Схоже, що танки закінчились
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26.06.2025 07:43 Відповісти
Ще є,але їх використання просто невигідне.Я трохи інше думаю.6 мільярдів щодня витрачається на Сили оборони.Це виходить 5 мільйонів на знищення одного кацапа....
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26.06.2025 11:37 Відповісти
прутін використовує на війні ВСЕ що має - без економії.
Запускати Х101 за 15 мільйонів щоб вбити підїзд з десятьма людьми - це ДУЖЕ дорого та неефективно.
Тому танки просто скінчилися в достатній кількості.
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26.06.2025 12:26 Відповісти
Але тупорилої вати там повно
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26.06.2025 15:42 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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26.06.2025 07:51 Відповісти
Прогрес пішов - травень 81,88 і 81,90 червень, це кількість чумардосів на одиницю броні
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26.06.2025 08:01 Відповісти
На шосту добу спецтехніка "вийшла" з нулів, ППО продовжує "мовчати"
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26.06.2025 08:07 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.06.2025 08:19 Відповісти
Минув 4145 день москальсько-української війни.
168! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Логістика та арта файно, решта по мінімуму і це останнього часу тенденція.
Сукупна арта перевалила за 31000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 015 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
показати весь коментар
26.06.2025 08:39 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2025 08:43 Відповісти
 
 