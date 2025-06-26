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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 015 750 человек (+1100 за сутки), 10 968 танков, 29 617 артсистем, 22 892 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 015 750 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1015750 (+1100) человек / лиц

танков - 10968 (+1) ед

боевых бронированных машин - 22892 (+7) ед

артиллерийских систем - 29617 (+48) ед

РСЗО - 1425 (+0) ед

средства ПВО - 1188 (+0) ед

самолетов - 416 (+0) ед

вертолетов - 337 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня - 42153 (+107)

крылатые ракеты - 3388 (+0)

корабли / катера - 28 (+0) ед

подводные лодки - 1 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн - 53195 (+111) ед

специальная техника - 3921 (+1)

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19885) Генштаб ВС (6571) ликвидация (3764) уничтожение (7383)


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Топ комментарии
+18
Минув 4145 день москальсько-української війни.
168! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Логістика та арта файно, решта по мінімуму і це останнього часу тенденція.
Сукупна арта перевалила за 31000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 015 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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26.06.2025 08:39 Ответить
+12
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.06.2025 08:19 Ответить
+11
Дякуємо за щоденну та важку роботу Захисників України!
Допомагаймо нашим Захисникам та пильнуймо за діями групи осіб, (приблуд95) з Урядового кварталу, бо гадять Україні, де тільки можуть!
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26.06.2025 07:21 Ответить
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо за щоденну та важку роботу Захисників України!
Допомагаймо нашим Захисникам та пильнуймо за діями групи осіб, (приблуд95) з Урядового кварталу, бо гадять Україні, де тільки можуть!
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26.06.2025 07:21 Ответить
І не забуваємо, що форум просякнутий фсб-шними ботами. Уважно фільтруємо інформацію від провокації.
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26.06.2025 10:12 Ответить
Схоже, що танки закінчились
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26.06.2025 07:43 Ответить
Ще є,але їх використання просто невигідне.Я трохи інше думаю.6 мільярдів щодня витрачається на Сили оборони.Це виходить 5 мільйонів на знищення одного кацапа....
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26.06.2025 11:37 Ответить
прутін використовує на війні ВСЕ що має - без економії.
Запускати Х101 за 15 мільйонів щоб вбити підїзд з десятьма людьми - це ДУЖЕ дорого та неефективно.
Тому танки просто скінчилися в достатній кількості.
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26.06.2025 12:26 Ответить
Але тупорилої вати там повно
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26.06.2025 15:42 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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26.06.2025 07:51 Ответить
Прогрес пішов - травень 81,88 і 81,90 червень, це кількість чумардосів на одиницю броні
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26.06.2025 08:01 Ответить
На шосту добу спецтехніка "вийшла" з нулів, ППО продовжує "мовчати"
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26.06.2025 08:07 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.06.2025 08:19 Ответить
Минув 4145 день москальсько-української війни.
168! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Логістика та арта файно, решта по мінімуму і це останнього часу тенденція.
Сукупна арта перевалила за 31000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 015 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
показать весь комментарий
26.06.2025 08:39 Ответить
показать весь комментарий
26.06.2025 08:43 Ответить
 
 