Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 015 750 человек (+1100 за сутки), 10 968 танков, 29 617 артсистем, 22 892 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 015 750 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1015750 (+1100) человек / лиц
танков - 10968 (+1) ед
боевых бронированных машин - 22892 (+7) ед
артиллерийских систем - 29617 (+48) ед
РСЗО - 1425 (+0) ед
средства ПВО - 1188 (+0) ед
самолетов - 416 (+0) ед
вертолетов - 337 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня - 42153 (+107)
крылатые ракеты - 3388 (+0)
корабли / катера - 28 (+0) ед
подводные лодки - 1 (+0) ед
автомобильной техники и автоцистерн - 53195 (+111) ед
специальная техника - 3921 (+1)
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Допомагаймо нашим Захисникам та пильнуймо за діями групи осіб, (приблуд95) з Урядового кварталу, бо гадять Україні, де тільки можуть!
Запускати Х101 за 15 мільйонів щоб вбити підїзд з десятьма людьми - це ДУЖЕ дорого та неефективно.
Тому танки просто скінчилися в достатній кількості.
168! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Логістика та арта файно, решта по мінімуму і це останнього часу тенденція.
Сукупна арта перевалила за 31000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 015 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!