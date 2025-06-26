Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 015 750 человек (+1100 за сутки), 10 968 танков, 29 617 артсистем, 22 892 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 015 750 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1015750 (+1100) человек / лиц

танков - 10968 (+1) ед

боевых бронированных машин - 22892 (+7) ед

артиллерийских систем - 29617 (+48) ед

РСЗО - 1425 (+0) ед

средства ПВО - 1188 (+0) ед

самолетов - 416 (+0) ед

вертолетов - 337 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня - 42153 (+107)

крылатые ракеты - 3388 (+0)

корабли / катера - 28 (+0) ед

подводные лодки - 1 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн - 53195 (+111) ед

специальная техника - 3921 (+1)

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