Силы обороны обезвредили 216 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 118 боестолкновений. Захватчики нанесли 54 авиационных удара, сбросив 80 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1129 дронов-камикадзе и осуществили 4126 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба.

Боевые действия на севере

На Сиверо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отбили 11 атак оккупантов. Еще три боестолкновения до сих пор продолжаются. Также противник нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 20 КАБ, совершил 214 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

С начала суток на Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников около Волчанска и Липцев, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили три штурмовые действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надия, Редкодуб, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. В данное время украинские защитники отражают четыре атаки противника.

В настоящее время Силы обороны отражают наступательные действия противника в районах Верхнекаменского и Григорьевки на Сиверском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано семь боестолкновений, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Нелиповки и в направлении Александро-Калинового и Яблоневки, в данное время продолжаются два боестолкновения.

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С начала этих суток на Покровском направлении россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка, Ореховое и Алексеевка. На десяти локациях бои не утихают до сих пор.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери, сегодня на этом направлении было обезврежено 216 оккупантов, 145 из них - безвозвратно. Также уничтожено шесть единиц автомобильной техники, 15 мотоциклов, квадроцикл, пять беспилотных летательных аппаратов, терминал спутниковой связи, четыре антенны и девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Запорожье, Вольное Поле, Перестройка и Шевченко, еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался атаковать вблизи Малиновки, получил отпор.

На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться в сторону Новоандреевки, успеха не имели.

На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатные попытки наступления, понес потери и отступил.

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На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня нужно отметить воинов 47-й отдельной механизированной бригады и 79-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины, которые эффективно противодействуют врагу.