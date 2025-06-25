Войска РФ пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Колодязей и Торского, 65 штурмов отбито на Покровском направлении, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 24 июня 2025 года, на фронте было зафиксировано 151 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 64 авиационных удара, применил девять ракет и сбросил 118 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил 6338 обстрелов, в том числе 106 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3943 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Волчанские Хутора, Артельное, Зыбино Харьковской области; Попов Яр Донецкой области; Малиновка, Новоандреевка, Каменское, Новоалександровка, Новопавловка, Степногорск Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, склад боеприпасов и радиолокационную станцию противника.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили танк, шесть боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 131 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня и 123 единицы автомобильной техники оккупантов.

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Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили пять атак захватчиков. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив при этом 16 управляемых авиационных бомб, и осуществил 189 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Кругляковки, Зеленого Гая, в сторону Песчаного и Куриловки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Колодязи, Торское, в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины, Шандриголово, Грековки и Дружелюбовки.

На Северском направлении враг совершил пять попыток идти вперед в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты восемь раз атаковали в районах Часова Яра, Ступочек и в направлении Белой Горы.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку Торецка, Нелиповки, в направлениях Русиного Яра и Яблоновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Серебряное, Богдановка, Новосергиевка, Елизаветовка, Проминь, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Котляровка, Алексеевка, Дачное и в сторону Муравки, Мирнограда, Полтавки и Владимировки", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Богатырь, Зеленое Поле, Веселое, Новоселка, Шевченко, Свободное Поле, а также в сторону Новополя, Запорожья и Комара.

На Гуляйпольском направлении противник при поддержке авиации совершил одну атаку на позиции наших защитников вблизи населенного пункта Малиновка - успеха не имел.

Силы обороны отбили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг трижды атаковал позиции Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.