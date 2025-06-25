Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 014 650 человек (+950 за сутки), 10 967 танков, 29 569 артсистем, 22 885 боевых бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 014 650 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1014650 (+950) человек;
танков - 10967 (+1) ед;
боевых бронированных машин - 22885 (+6) ед;
артиллерийских систем - 29569 (+58) ед;
РСЗО - 1425 (+1) ед;
средства ППО - 1188 (+0) ед;
самолетов - 416 (+0) ед;
вертолетов - 337 (+0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 42046 (+131);
крылатые ракеты - 3388 (+0);
корабли / катера - 28 (+0) ед;
подводные лодки - 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн - 53084 (+123) ед;
специальная техника - 3920 (+0);
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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189! одиниць знищеної техніки та 950 чумардосів за день.
Логістика та арта файно, решта по мінімуму.
БПЛА перевалили за 42000!, логістика за 53000!, загальна кількість знищеної нахемної техніки за 123 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 014 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
Поменшало як броні, так і чумардосів, проте на сьогодні в червні на одиницю броні 80,5 тушок, попереду травень 81,9 позаду січень 57,4. Перша в Європі, друга у світі залишилася з голою дупою по броні - на Вашингтон мля...
Щира дяка Воїнам ЗСУ за важку працю 24/7/365×11!