Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 014 650 человек (+950 за сутки), 10 967 танков, 29 569 артсистем, 22 885 боевых бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 014 650 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1014650 (+950) человек;

танков - 10967 (+1) ед;

боевых бронированных машин - 22885 (+6) ед;

артиллерийских систем - 29569 (+58) ед;

РСЗО - 1425 (+1) ед;

средства ППО - 1188 (+0) ед;

самолетов - 416 (+0) ед;

вертолетов - 337 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 42046 (+131);

крылатые ракеты - 3388 (+0);

корабли / катера - 28 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 53084 (+123) ед;

специальная техника - 3920 (+0);

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.