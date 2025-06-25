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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 014 650 человек (+950 за сутки), 10 967 танков, 29 569 артсистем, 22 885 боевых бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 014 650 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1014650 (+950) человек;

танков - 10967 (+1) ед;

боевых бронированных машин - 22885 (+6) ед;

артиллерийских систем - 29569 (+58) ед;

РСЗО - 1425 (+1) ед;

средства ППО - 1188 (+0) ед;

самолетов - 416 (+0) ед;

вертолетов - 337 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 42046 (+131);

крылатые ракеты - 3388 (+0);

корабли / катера - 28 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 53084 (+123) ед;

специальная техника - 3920 (+0);

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19885) Генштаб ВС (6567) ликвидация (3764) уничтожение (7383)


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Чого немає відображення знищиних кацапів з центру приняття рішень та пропагандистів заболоття.
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25.06.2025 07:36 Ответить
Виправте ситуацію.
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25.06.2025 08:21 Ответить
Свинособачі штурми..
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25.06.2025 07:38 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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25.06.2025 08:00 Ответить
Минув 4144 день москальсько-української війни.
189! одиниць знищеної техніки та 950 чумардосів за день.
Логістика та арта файно, решта по мінімуму.
БПЛА перевалили за 42000!, логістика за 53000!, загальна кількість знищеної нахемної техніки за 123 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 014 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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25.06.2025 08:37 Ответить
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25.06.2025 08:40 Ответить
З початку місяця арта перевалила за тисячу стволів, а наземка загалом за чотири тисячі.
Поменшало як броні, так і чумардосів, проте на сьогодні в червні на одиницю броні 80,5 тушок, попереду травень 81,9 позаду січень 57,4. Перша в Європі, друга у світі залишилася з голою дупою по броні - на Вашингтон мля...
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25.06.2025 11:19 Ответить
царіцєнці танка склепали? Й натягли антидронавий плазчь? Допомогло, сучі діти?
Щира дяка Воїнам ЗСУ за важку працю 24/7/365×11!
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25.06.2025 15:09 Ответить
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25.06.2025 15:44 Ответить
 
 